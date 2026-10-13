[서울데이터랩]다우는 오르고 나스닥은 밀렸다…기술주 약세에 뉴욕증시 혼조 마감

세줄 요약 뉴욕증시는 다우가 상승했지만 나스닥과 S&P500은 약세를 보여 혼조로 마감했다. 반도체지수는 급락했고, 금융·에너지·방어주는 상대적으로 견조했다. 기술주 내부에서도 종목별 차별화가 뚜렷해 선별적 장세가 이어졌다. 다우 상승, 나스닥·S&P500 약세로 혼조 마감

반도체지수 급락, 기술주와 성장주 부담 확대

금융·에너지·방어주 선방, 종목별 차별화 심화

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12일(현지시간) 미국 뉴욕증시는 업종별 흐름이 엇갈리며 혼조세로 거래를 마쳤다. 다우존스산업평균지수는 전장보다 195.60포인트(0.38%) 오른 5만 1850.55에 마감한 반면, 대형주 중심의 S＆P500지수는 4.30포인트(0.06%) 내린 7807.24, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 120.27포인트(0.44%) 하락한 2만 7245.90으로 장을 마쳤다.이날 시장에서는 기술주와 반도체주의 약세가 두드러졌다. 나스닥100지수는 218.45포인트(0.71%) 내린 3만 664.70을 기록했고, 필라델피아 반도체지수는 335.63포인트(2.67%) 급락한 1만 2236.79로 마감했다. 반면 다우운송지수는 45.06포인트(0.23%) 내린 1만 9759.08을 나타냈고, 변동성지수인 VIX는 0.37포인트(2.49%) 오른 15.21로 투자심리가 다소 경계 쪽으로 기울었음을 보여줬다.지수 흐름만 놓고 보면 전통 경기민감·방어주가 상대적으로 선방하고 기술주가 조정을 받은 장세였다. 다우지수는 장중 5만 1928.10까지 오르며 강세를 보였지만, 나스닥 종합은 2만 7376.66까지 오른 뒤 2만 7219.42까지 밀리며 약한 흐름을 이어갔다. S＆P500도 장중 고점과 저점 폭이 제한적이었지만 결국 약보합으로 마감했다.뉴욕증시 시가총액 상위 종목 가운데서는 금융, 소비재, 에너지, 제약주가 비교적 견조했다. 제이피모간체이스는 0.39%, 버크셔 해서웨이 Class B는 0.38%, 비자는 0.99%, 마스터카드는 1.01% 올랐다. 에너지주인 엑슨모빌 홀딩스는 1.90%, 셰브론은 1.42% 상승했다. 제약주 가운데 일라이 릴리는 0.28%, 존슨앤드존슨은 0.88%, 애브비는 1.68% 올랐고, 코카콜라는 1.98%, P＆G는 1.30% 상승하며 방어주 강세를 뒷받침했다.반면 일부 기술주와 산업주는 부진했다. 오라클은 2.84% 하락했고, 델테크놀로지는 1.59% 내렸다. TSMC ADR도 1.98% 하락하며 반도체 투자심리 악화를 반영했다. 캐터필러는 0.14%, 유나이티드헬스 그룹은 0.21%, 머크는 0.10% 각각 밀렸다.나스닥 대형 기술주 흐름은 종목별로 크게 엇갈렸다. 애플은 1.29%, 마이크로소프트는 1.14% 상승했고, 알파벳 Class A와 Class C도 각각 0.30%, 0.32% 올랐다. 메타는 3.38% 급등하며 주요 빅테크 가운데 가장 두드러진 강세를 나타냈고, 코스트코는 1.32%, 월마트는 1.55% 상승했다.반면 반도체와 성장주 전반은 약했다. 엔비디아는 1.29% 하락했고, 브로드컴은 1.88%, AMD는 2.28%, 마이크론 테크놀로지는 3.88%, 인텔은 3.20% 각각 내렸다. SK하이닉스 ADR도 4.02% 하락하며 낙폭이 컸고, ASML 홀딩 ADR은 1.69%, 어플라이드 머티어리얼즈는 1.87% 떨어졌다. 테슬라는 1.22%, 아마존닷컴은 1.11%, 시스코 시스템즈는 2.58% 하락했다.거래대금 측면에서는 메타, 엔비디아, 마이크론, 스페이스X, 마이크로소프트 등 대형 기술주에 자금이 집중됐다. 그러나 자금 유입이 곧 주가 강세로 이어지지는 않으면서 투자자들이 종목별 실적 기대와 밸류에이션 부담을 함께 따지는 선별적 장세가 나타났다. 특히 반도체 관련 종목군의 동반 약세는 필라델피아 반도체지수 급락과 맞물리며 이날 나스닥 약세의 핵심 배경으로 해석된다.종합하면 이날 뉴욕증시는 다우지수가 금융·에너지·소비재 강세에 힘입어 상승한 반면, 나스닥과 반도체주는 차익실현성 매물에 눌리며 혼조세로 마감했다. 대형 기술주 내부에서도 애플·마이크로소프트·메타가 오르고 엔비디아·브로드컴·AMD가 내리는 차별화가 두드러지면서 지수보다 업종과 종목 선택이 더 중요해진 하루였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자