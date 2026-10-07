[마감시황]코스닥 2.34% 하락한 898.43 마감…외국인·기관 동반 매도에 900선 아래로

세줄 요약 코스닥이 외국인과 기관의 동반 매도 속에 2.34% 하락한 898.43으로 마감했다. 장 초반 921.73까지 올랐지만 오후 들어 약세가 심해졌고, 개인만 순매수했다. 시총 상위주도 대부분 내렸고, 유가·미국 금리 상승과 실적 경계가 부담으로 작용했다. 외국인·기관 동반 매도에 코스닥 2.34% 하락 마감

장중 상승 후 오후 낙폭 확대, 900선 아래로 밀림

시총 상위주 약세와 유가·금리 부담 겹침

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코스닥이 외국인과 기관의 동반 매도 속에 2% 넘게 하락하며 898.43에 장을 마쳤다. 장 초반 921.73까지 올랐지만 오후 들어 낙폭을 키우며 898.25까지 밀렸고, 결국 저점 부근에서 거래를 마감했다.7일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일 919.92보다 21.49포인트(2.34%) 내린 898.43에 마감했다. 지수는 917.45에 출발해 장중 921.73까지 올랐으나 하락 전환한 뒤 898.25까지 떨어졌다. 거래량은 5억5104만6000주, 거래대금은 7조6280억4300만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 5035억원 순매수한 반면 외국인은 2613억원, 기관은 2161억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 62억원 매수 우위였지만 비차익거래가 3401억원 매도 우위를 보이며 전체적으로 3339억원 순매도를 나타냈다.시장 전반도 약세였다. 상승 종목은 596개, 보합은 85개에 그쳤고 하락 종목은 1060개로 집계됐다. 상한가 3개 종목이 나왔지만 하락 종목 수가 상승 종목 수를 크게 웃돌며 투자심리가 위축된 흐름을 보였다.시가총액 상위 종목은 일제히 내렸다. 알테오젠(196170)은 25만7000원으로 1.15% 하락했고 에코프로(086520)는 9만1900원으로 3.67%, 에코프로비엠(247540)은 12만4500원으로 3.41% 내렸다. 주성엔지니어링(036930)은 24만7500원으로 11.13% 급락했고 레인보우로보틱스(277810)는 44만7000원으로 4.08%, 원익IPS(240810)는 13만1100원으로 7.22%, 이오테크닉스(039030)는 51만8000원으로 4.78% 하락했다. HLB(028300)도 4만5900원으로 3.16% 밀렸다.장세를 둘러싼 부담 요인도 겹쳤다. 국제 유가와 미국 국채 금리가 다시 오르면서 성장주 전반의 부담이 커졌고, 주요 기업 실적 발표를 앞둔 경계 심리도 시장을 눌렀다. 중동 지역 긴장 고조로 서부텍사스산원유와 브렌트유 선물이 각각 90달러, 101달러를 넘어선 점도 투자심리에 부담으로 작용했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 주간종가 대비 3.2원 내린 1340.4원을 기록했다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 HLB바이오스텝과 예선테크가 각각 29.99% 올라 상한가를 기록했고, 알파칩스도 29.97% 뛰었다. SAMG엔터는 27.16%, 녹십자엠에스는 26.89% 상승했다. 반면 더코디는 15.87% 하락했고 브릴스 15.62%, 소프트센우 15.35%, 프로티나 14.56%, 덕산넵코어스 14.24% 내리며 낙폭이 두드러졌다.이날 코스닥 상장을 추진하는 엘리스그룹은 공모가를 희망 범위 상단인 9만500원으로 확정했다. 기관 수요예측에는 2367개 기관이 참여해 388.8대1 경쟁률을 기록했고, 참여 물량의 99.7%가 상단 이상 가격을 적어냈다. 공모 금액은 약 2011억원이며, 회사는 7~8일 일반청약을 거쳐 10월 20일 코스닥에 상장할 예정이다.엘리스그룹은 이번 공모 자금을 수도권과 권역별 거점 인공지능 인프라 확충, 차세대 GPU 전용 인프라 구축 등에 투입할 계획이다. 미국·싱가포르·일본 법인을 중심으로 해외 확장에도 속도를 낼 방침이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]