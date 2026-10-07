검색 상위 20개 종목 상승·하락 10대 10… 삼성전자 오르고 SK하이닉스 내려

세줄 요약 7일 오전 네이버 증권 검색 상위 20개 종목은 상승과 하락이 각각 10개씩으로 나뉘었다. 삼성전자는 0.46% 올랐고 SK하이닉스는 1.66% 내렸다. 신풍제약이 12% 넘게 뛰며 상승률 1위를 기록했다. 검색 상위 20개 종목, 상승과 하락 각 10개로 분화

삼성전자 소폭 상승, SK하이닉스·삼성전기 하락

신풍제약 급등, 대한광통신 거래량 1위 기록

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7일 오전 9시 05분 네이버 증권 검색 상위 20개 종목은 상승과 하락이 각각 10개로 갈렸다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만 3250원으로 0.46% 상승했고, 2위 SK하이닉스(000660)는 174만 3500원으로 1.66% 하락했다.삼성전자는 26만 9500원에 출발해 장중 26만 8500원과 27만 4000원 사이에서 움직였다. SK하이닉스는 172만 8000원에 개장한 뒤 저가 172만 5000원, 고가 174만 5000원을 기록했다. 검색 3위 삼성전기(009150)는 0.72% 하락한 166만 3000원이었다. 장중 고가는 169만 9000원, 저가는 166만 1000원이었다.상승률은 신풍제약(019170)이 가장 높았다. 신풍제약은 12.51% 상승한 1만 880원으로, 고가 1만 1030원과 저가 1만 660원을 기록했다. 대한광통신(010170)은 5.56% 오른 1만 9560원이었다. 가온전선(000500)은 34만 3000원으로 4.89%, 산일전기(062040)는 24만 4500원으로 4.04% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)도 3.31% 오른 8만 4200원에 거래됐다.하락 종목 가운데 한미반도체(042700)의 낙폭이 2.70%로 가장 컸다. 현재가는 27만 500원으로 장중 저가와 같았다. 삼성SDI(006400)는 1.91% 하락한 56만 4000원, SK하이닉스는 1.66% 내린 174만 3500원이었다. 현대차(005380)는 1.44% 하락한 34만 3000원에 거래됐고, 고가 34만 6500원과 저가 34만 500원 사이를 오갔다.거래량은 검색 20위 대한광통신이 262만 5023주로 가장 많았고 거래대금은 502억 2900만원이었다. 삼성전자는 78만 220주, 2114억 1000만원이 거래돼 검색 1위의 관심이 거래로 이어졌다. 거래대금은 SK하이닉스가 4496억 3600만원으로 상위 20개 종목 중 가장 컸다. 주성엔지니어링(036930)도 26만 266주, 724억 2500만원을 기록했다. 반면 검색 3위 삼성전기의 거래량은 3만 8456주였고 거래대금은 645억 500만원이었다.검색 상위권에서는 삼성전자와 두산에너빌리티가 상승한 반면 SK하이닉스와 삼성전기 등은 하락했다. 전체 20개 종목은 상승 10개와 하락 10개로 정확히 나뉘었다. 거래량은 대한광통신, 거래대금은 SK하이닉스에 가장 많이 몰렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자