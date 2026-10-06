삼성전자 보합·SK하이닉스 하락… 검색 상위 15개는 올랐다

세줄 요약 6일 오전 네이버 증권 검색 상위 종목에서 삼성전자는 보합, SK하이닉스는 1.41% 하락했다. 상위 20개 중 15개가 상승해 전반적 분위기는 강세였고, LG전자와 삼성전기, HLB도 큰 폭으로 올랐다. 삼성전자 보합, SK하이닉스 하락

상위 20개 중 15개 상승, 강세 우위

LG전자·삼성전기·HLB 급등

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6일 오전 9시 5분 네이버 증권에서 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 검색 최상단 종목에 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 27만 6000원으로 보합이었다. 2위 SK하이닉스는 1.41% 하락한 181만 5000원에 거래됐다. 상위 20개 가운데 15개가 상승했고 4개는 하락했으며 1개는 보합이었다.삼성전자는 27만 8500원에 출발해 27만 9000원까지 올랐다가 장중 저가인 27만 6000원에 거래됐다. SK하이닉스는 장중 183만 7000원과 181만 3000원 사이에서 움직였다. 검색 3위 LG전자(066570)는 6.25% 상승한 22만 9500원이었다. 고가는 23만 5000원, 저가는 22만 6000원이었다. 4위 삼성전기(009150)는 3.73% 오른 164만원으로 장중 고가 164만 1000원에 근접했다.상승률은 안랩(053800)이 17.14%로 가장 높았다. 현재가는 9만 200원으로, 장중 9만 3100원까지 오른 뒤 8만 8800원까지 내려갔다. HLB(028300)는 16.07% 상승한 4만 6950원으로 장중 고가와 현재가가 같았다. 이수페타시스(007660)는 8.99% 오른 13만 2100원, 삼천당제약(000250)은 7.73% 상승한 22만 3000원이었다.하락 종목 중 낙폭은 SK하이닉스가 1.41%로 가장 컸다. 한화오션(042660)은 0.38% 하락한 7만 8500원, 두산에너빌리티(034020)는 0.25% 내린 8만 900원이었다. 삼성중공업(010140)은 0.10% 하락한 1만 9940원에 거래됐다. 삼성중공업의 장중 고가는 2만 150원, 저가는 1만 9910원이었다.거래량은 검색 16위 대한광통신(010170)이 198만 5027주로 가장 많았다. 거래대금은 366억 1700만원이었다. 삼성전자는 99만 8667주가 거래돼 거래대금 2772억 6700만원을 기록했다. HLB도 57만 4182주, 255억 4300만원으로 관심이 거래로 이어졌다. 거래대금은 SK하이닉스가 3543억 5500만원으로 가장 컸고, 삼성전기는 1015억 600만원으로 뒤를 이었다.검색 상위권은 상승 종목이 다수를 차지했지만 최상단의 흐름은 엇갈렸다. 삼성전자는 보합에 머물렀고 SK하이닉스는 하락했다. 반면 LG전자와 삼성전기, HLB는 상승했으며 거래량과 거래대금은 삼성전자·SK하이닉스·대한광통신 등에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]