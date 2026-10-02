코스피, 숨 고르기 하락… 외국인 1500억 순매도

세줄 요약 코스피가 간밤 뉴욕 증시 상승에도 미국 국채 금리 부담과 9월 고용지표 경계, 원화 약세 영향으로 하락했다. 외국인이 1500억 원 넘게 순매도했고 삼성전자와 SK하이닉스 등 시총 상위주가 대체로 약세를 보였다. 코스피, 금리 부담·고용 경계 속 장초반 하락

외국인 1500억 순매도, 개인·기관은 매수 우위

반도체 약세 속 금융주·2차전지주 일부 강세

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피가 2일 장 초반 하락 흐름을 이어가고 있다. 간밤 뉴욕 증시가 소폭 상승했지만 미국 국채 금리 부담과 미국 9월 고용지표 발표를 앞둔 경계감, 달러·원 환율 상승이 투자 심리를 제약하는 모습이다.2일 오전 9시 10분 기준 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 6971.35보다 24.80포인트(0.36%) 내린 6946.55를 나타냈다. 지수는 6938.27에 출발한 뒤 6955.29까지 올랐지만 6927.88까지 밀리며 약세권에서 움직이고 있다. 거래량은 1억8120만 주, 거래대금은 12조8627억3000만 원이다.수급별로는 개인이 1572억 원 순매수하고 기관도 417억 원 매수 우위를 보이고 있다. 반면 외국인은 1504억 원 순매도 중이다. 프로그램 매매는 차익거래가 141억 원 매수 우위였지만 비차익거래가 1425억 원 매도 우위를 나타내면서 전체적으로 1284억 원 순매도를 기록했다.시가총액 상위 종목은 대체로 엇갈렸다. 삼성전자(005930)는 27만2750원으로 1.18% 내렸고 SK하이닉스(000660)는 183만 원으로 0.16% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 1.71%, SK스퀘어(402340)는 0.61%, 삼성전기(009150)는 1.09%, 현대차(005380)는 1.00% 내렸다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 0.69%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.28%, KB금융(105560)은 1.75%, 삼성생명(032830)은 0.18% 올랐다.시장 전반에서는 상승 종목이 408개, 하락 종목이 393개, 보합 종목이 83개로 집계됐다. 지수는 밀리고 있지만 종목별로는 순환매가 이어지는 양상이다.개별 종목 가운데 부산주공이 10.0% 오르며 상승률 상위에 올랐고 코리아써키트 8.99%, 롯데에너지머티리얼즈 8.96%, 솔루엠 8.68%, S-Oil우 8.44%로 강세를 보였다. 반면 한창은 93.22% 급락했고 이월드 7.89%, SH에너지화학 6.08%, 롯데관광개발 4.6%, 일신석재 4.46% 내렸다.최근 흐름을 보면 코스피는 전날 1.95% 급등하며 6971.35에 마감했지만 이날 다시 숨 고르기에 들어갔다. 직전 5거래일 기준으로는 9월 28일 6889.74, 29일 6870.81, 30일 6838.04, 10월 1일 6971.35를 기록한 뒤 이날 6946.55를 나타내고 있다.국내 증시는 미국 금리 경로와 고용지표 확인 심리, 환율 움직임, 외국인 수급 변화에 따라 장중 변동성이 이어질 가능성이 크다. 특히 반도체 대형주의 낙폭 축소 여부와 금융주, 2차전지주 강세 지속 여부가 지수 방향을 가를 변수로 꼽힌다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]