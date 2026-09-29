부산주공 정리매매 첫 날 91% 급락… 코스피 거래상위 종목 희비 엇갈려

세줄 요약
- 부산주공 정리매매 첫날 91% 급락
- 삼성전자·SK하이닉스 거래대금 대형
- 대형주·개별주 혼조, 약세 우세
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29일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래 상위 종목은 종목별 주가 흐름이 크게 엇갈렸다. 거래량 상위 종목 가운데 부산주공(005030)이 전일 대비 444원 내린 42원으로 91.36% 급락하며 가장 두드러진 변동성을 나타냈다. 거래량은 1745만5637주를 기록했다.
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시가총액 상위 대형주 가운데서는 삼성전자(005930)가 27만2500원으로 0.93% 오르며 거래량 820만6416주, 거래대금 2조2313억8400만원을 기록했다. SK하이닉스(000660)는 176만3000원으로 0.28% 내렸지만 거래대금은 2조8250억9500만원으로 집계돼 가장 활발한 자금 유입을 보였다. 삼성전자우(005935)는 20만1500원으로 2.66% 하락했다.
개별 종목별로는 대우건설(047040)이 6.85% 내린 1만7400원, 한화솔루션(009830)이 3.75% 하락한 3만2100원, 삼성중공업(010140)이 3.93% 밀린 1만9310원으로 약세를 나타냈다. 두산에너빌리티(034020)도 3.54% 내린 7만9100원, 삼성E＆A(028050)는 5.0% 하락한 4만7500원에 거래됐다.
반면 HLB글로벌(003580)은 8.27% 오른 2225원으로 상승 폭이 컸고, 코리아써키트(007810)도 4.2% 상승한 7만1900원을 기록했다. 팬오션(028670)은 1.05% 오른 5760원으로 강보합세를 나타냈다.
이 밖에 현대약품(004310)은 3.28% 내린 8540원, 한온시스템(018880)은 3.34% 하락한 3185원, LG디스플레이(034220)는 1.89% 내린 8290원, 대한항공(003490)은 1.26% 하락한 3만1300원, 대한전선(001440)은 1.84% 내린 2만9350원, SK증권(001510)은 1.95% 밀린 2260원에 거래됐다. 전반적으로 거래 상위 종목군에서는 일부 반도체와 개별 중소형주를 제외하고 약세 종목 수가 우세한 흐름이다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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