[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 29일 오전 네이버 증권 검색 상위권은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 이끌었다. HLB와 HLB제약도 두 자릿수 상승률을 보였지만, 상위 20개 종목 전체로는 하락 종목이 더 많았다. 거래대금은 SK하이닉스가 가장 컸다. 삼성전자·SK하이닉스, 검색 상위권 장악

HLB·HLB제약, 두 자릿수 급등세 기록

상위 20개 종목, 하락 종목 우세

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29일 오전 9시 05분 네이버 증권에서 투자자 관심은 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 반도체 대형주, HLB(028300) 계열에 집중됐다. 검색 1위 삼성전자는 27만원으로 보합이었다. 2위 SK하이닉스는 177만1000원으로 0.17% 상승했다. 검색 상위 20개 종목 중 6개가 상승했고 13개는 하락했으며 1개는 보합이었다.삼성전자는 26만6000원에 출발해 장중 27만1000원까지 올랐고 저가는 26만6000원이었다. SK하이닉스는 175만5000원에서 시작해 178만2000원을 고가로 기록했다. 검색 3위 HLB는 17.25% 상승한 4만6550원이었다. 장중 고가와 저가는 각각 4만7700원, 4만5000원이었다. 4위 삼성전기(009150)는 3.00% 오른 154만4000원에 거래됐다.상승률이 가장 높은 종목은 검색 7위 HLB제약(047920)이었다. 24.43% 오른 1만1970원으로, 장중 1만2500원까지 상승했다. HLB가 17.25%로 뒤를 이었다. 삼성전기는 3.00% 상승했고 장중 156만원을 고가로 기록했다. 검색 17위 한미반도체(042700)는 2.13% 오른 23만9500원이었다.하락 종목 가운데 검색 12위 한화솔루션(009830)의 낙폭이 가장 컸다. 현재가는 3만1600원으로 5.25% 하락했고 장중 저가는 3만1550원이었다. 19위 대우건설(047040)은 5.11% 내린 1만7725원에 거래됐다. 5위 두산에너빌리티(034020)는 3.05% 하락한 7만9500원이었다. 20위 SK이노베이션(096770)은 2.72% 내린 15만3900원을 나타냈다.관심은 거래에서도 삼성전자와 SK하이닉스에 뚜렷하게 반영됐다. 삼성전자 거래량은 99만6398주로 상위 20개 중 가장 많았고 거래대금은 2666억6200만원이었다. SK하이닉스 거래대금은 4112억8500만원으로 가장 컸다. 삼성전기는 1352억8500만원이 거래됐다. 거래량은 한화솔루션 75만3562주, HLB제약 65만9206주, 대우건설 58만2896주 순으로 뒤를 이었다.개장 직후 검색 상위권에서는 반도체 대형주가 거래대금 선두를 차지했고 HLB와 HLB제약이 두 자릿수 상승률을 기록했다. 다만 상위 20개 전체의 가격 흐름은 하락 종목이 상승 종목보다 많았다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]