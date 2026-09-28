삼성전자·SK하이닉스 5%대 하락… HLB는 상한가

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 5%대 하락하며 장 마감 검색 상위권의 중심이 됐다. 반면 HLB는 상한가를 기록했고 한화솔루션, LG이노텍도 강세를 보였다. 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다. 삼성전자·SK하이닉스 5%대 하락, 검색 상위권 장악

HLB 상한가, 한화솔루션·LG이노텍도 강세

거래대금 삼성전자·SK하이닉스에 집중

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28일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위권에서는 반도체 대형주의 약세와 HLB(028300)의 상한가가 함께 주목받았다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 27만원, 2위 SK하이닉스(000660)는 176만8000원에 마감했다.삼성전자는 5.43% 하락해 장중 고가 28만5500원에서 저가인 종가까지 밀렸다. SK하이닉스도 5.05% 내렸으며 고가 184만원, 저가 176만8000원을 기록했다. 3위 HLB는 29.95% 오른 3만9700원으로 상한가를 기록했다. 시가·고가·저가가 모두 3만9700원이었다. 4위 삼성전자우(005935)는 5.91% 하락한 20만7000원에 마쳤다.상승률은 HLB가 가장 높았다. 한화솔루션(009830)은 14.21% 상승한 3만3350원으로 뒤를 이었다. 장중 저가 3만350원에서 고가 3만3750원까지 올랐다. LG이노텍(011070)은 8.04% 상승한 57만8000원, 대우건설(047040)은 7.11% 오른 1만8680원에 마감했다.하락 종목 중에서는 와이즈플래닛컴퍼니(0010S0)의 낙폭이 가장 컸다. 29.91% 내린 3만2450원으로 하한가를 기록했다. SK스퀘어(402340)는 7.56% 하락한 110만원, 로보티즈(108490)는 6.48% 내린 28만1500원이었다. 삼성전자우도 5.91% 하락하며 약세 종목 상위에 자리했다.관심은 삼성전자와 SK하이닉스에서 대규모 거래로 이어졌다. 삼성전자는 2024만3049주가 거래됐고 거래대금은 5조5681억7900만원이었다. SK하이닉스 거래량은 312만6124주, 거래대금은 5조5985억1000만원이었다. 거래량에서는 대우건설이 1224만6211주, 한화솔루션이 998만8553주로 뒤를 이었다. 반면 검색 3위 HLB는 거래량 34만966주, 거래대금 135억3600만원으로 상위 두 종목보다 관심이 거래로 이어진 규모가 작았다.검색 상위 20개 종목은 상승 11개, 하락 9개로 갈렸다. SK이노베이션(096770)은 6.03%, 에코프로비엠(247540)은 6.00% 상승했다. 대한광통신(010170)은 2.37%, 삼성중공업(010140)은 0.74%, 삼성전기(009150)는 0.53% 하락했다. 상위권 관심은 하락한 반도체 대형주와 급등 종목에 나뉘었고, 거래대금은 삼성전자와 SK하이닉스에 집중됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]