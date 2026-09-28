HLB 상한가·에코프로비엠 6% 급등… 반도체 장비주는 약세

세줄 요약 코스닥이 장중 861선까지 올랐다가 841선까지 밀리는 등 큰 변동성 끝에 0.25% 상승 마감했다. HLB 상한가와 에코프로비엠 강세, 바이오·2차전지 매수세가 지수를 떠받쳤고 반도체·장비주는 약세를 보였다. 코스닥, 장중 급등락 끝 소폭 상승 마감

HLB 상한가·에코프로비엠 강세, 지수 방어

반도체·장비주 약세로 상승폭 제한

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코스닥이 장중 큰 폭의 등락을 거친 끝에 소폭 상승 마감했다. HLB(028300)를 비롯한 바이오주와 에코프로비엠(247540) 등 2차전지 대형주가 지수를 떠받쳤지만, 반도체·장비주 약세가 상단을 제한했다.28일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 2.10포인트(0.25%) 오른 846.58에 거래를 마쳤다. 지수는 845.48에 출발해 장중 861.15까지 오르기도 했지만 한때 841.23까지 밀리며 변동성이 크게 나타났다.수급별로는 개인과 외국인이 각각 214억원, 468억원 순매수했고 기관은 745억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 166억원 매도 우위, 비차익거래 266억원 매수 우위로 전체 100억원 매수 우위를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. HLB는 29.95% 급등한 3만9700원으로 마감했고 에코프로비엠은 6.00% 오른 11만1300원, 에코프로(086520)는 2.25% 오른 8만1900원, 알테오젠(196170)은 1.00% 오른 25만2500원을 기록했다. 반면 원익IPS(240810)는 7.85% 내린 12만3200원, 리노공업(058470)은 4.17% 내린 7만1200원, 이오테크닉스(039030)는 2.70% 내린 46만8500원, 레인보우로보틱스(277810)는 2.66% 내린 42만1500원, 심텍(222800)은 1.54% 내린 14만7200원, 주성엔지니어링(036930)은 0.24% 내린 20만9000원에 장을 마감했다.이날 코스닥 시장에서는 상승 종목이 967개로 하락 종목 681개를 웃돌았고 보합은 88개였다. 상한가 11개, 하한가 3개로 집계됐다.마감 기준 상승률 상위에는 HLB바이오스텝, HLB펩, 씨싸이트, HLB제약, HLB이노베이션이 올랐다. 이 가운데 HLB바이오스텝과 HLB펩, 씨싸이트, HLB제약은 모두 30.0% 상승했고 HLB이노베이션은 29.99% 올랐다. 하락률 상위에는 디에이테크놀로지, 앱튼, 핀텔, 와이즈플래닛컴퍼니, 에이에프더블류가 이름을 올렸으며 앱튼과 핀텔, 와이즈플래닛컴퍼니는 나란히 하한가 수준까지 밀렸다.코스닥은 같은 날 코스피가 191.18포인트(2.70%) 내린 6889.74로 마감한 것과 비교하면 상대적으로 선방했다. 미국채 금리 급등과 반도체주 약세가 국내 증시에 부담으로 작용한 가운데 코스닥에서는 바이오와 2차전지 일부 종목으로 매수세가 유입됐고, 반도체·장비주와 일부 기술주는 약세를 보였다.원·달러 환율은 서울 외환시장에서 7.6원 오른 1365.1원에 거래를 마쳤다. 환율 상승과 미국 국채금리 오름세가 이어지는 가운데 시장은 대외 금리와 지정학적 변수, 엔화 흐름 등을 주시하는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]