[마감시황]코스피, 7080.92로 0.90% 상승 마감…삼성전자 3%대 강세

세줄 요약 코스피가 기관 순매수에 힘입어 7080.92로 나흘 연속 상승했다. 코스닥도 1.21% 올랐고, 삼성전자와 삼성전자우, SK스퀘어 등 반도체·대형주가 강세를 보였다. 다만 개인과 외국인 매도에 종목별 차별화는 뚜렷했다. 기관 순매수에 코스피 나흘 연속 상승 마감

삼성전자·삼성전자우 등 반도체주 강세

개인·외국인 매도 속 종목별 차별화 확대

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코스피가 기관 매수에 힘입어 7080.92로 거래를 마치며 나흘 연속 상승했다.23일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 63.01포인트(0.90%) 오른 7080.92에 장을 마감했다. 지수는 7153.99에 출발한 뒤 장중 같은 수준까지 오르며 고점을 기록했지만, 이후 상승폭을 일부 반납해 7014.98까지 내려가기도 했다.코스닥도 함께 올랐다. 코스닥은 전 거래일보다 10.10포인트(1.21%) 상승한 844.48에 거래를 마쳤다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가보다 0.2원 오른 1358.4원을 기록했다.유가증권시장에서는 기관이 3170억원어치를 순매수하며 지수를 떠받쳤다. 반면 개인은 1조4397억원, 외국인은 5101억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 800억원 매수 우위, 비차익거래 7996억원 매도 우위로 전체 7196억원 순매도를 나타냈다.시장 전반에서는 하락 종목이 우세했다. 상승 종목은 311개, 보합은 55개였고 하락 종목은 548개로 집계됐다. 지수는 올랐지만 종목별 온도차는 뚜렷했다.시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(005930)가 3.25% 오른 28만5500원, SK하이닉스(000660)가 1.20% 오른 186만2000원, 삼성전자우(005935)가 4.02% 오른 22만원에 거래를 마쳤다. SK스퀘어(402340)는 5.03% 오른 119만원으로 두드러졌고 삼성전기(009150)도 1.41% 상승한 150만7000원을 기록했다. LG에너지솔루션(373220)도 0.29% 오른 35만1500원으로 장을 마쳤다.반면 현대차(005380)는 1.94% 내린 35만3500원, 삼성바이오로직스(207940)는 1.80% 하락한 136만6000원, KB금융(105560)은 1.42% 떨어진 17만3200원에 마감했다. 삼성물산(028260)은 보합인 36만7000원이었다.개별 종목으로는 SH에너지화학이 23.11% 급등한 2610원, KSS해운이 17.89% 오른 1만1860원으로 상승폭이 컸다. OCI홀딩스는 9.57% 오른 20만6000원, 깨끗한나라우는 8.17% 오른 3575원, 케이씨텍은 7.69% 상승한 8만6800원에 마감했다.하락률 상위에는 계양전기가 15.31% 내린 3235원, 대양금속이 14.68% 하락한 965원, 현대제철이 10.25% 떨어진 3만1950원으로 이름을 올렸다. SHD는 9.04% 내린 4275원, 신풍은 8.88% 하락한 1119원에 거래를 마쳤다.이날 코스피는 장 초반 7153.99까지 치솟았지만 상승 종목 수보다 하락 종목 수가 더 많았고 개인과 외국인이 동반 매도에 나서면서 종목별 차별화가 두드러졌다. 다만 반도체 대형주 강세와 기관 매수세가 지수 방어에 힘을 보태며 상승 마감 흐름을 이어갔다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]