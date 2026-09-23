[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 21일 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20종목에서 13개가 상승하고 7개가 하락했다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자우 등 대형 전자·반도체주에 관심이 몰렸고, 네오사피엔스는 243% 급등했다. 반면 오름테라퓨틱은 27% 넘게 떨어졌다. 상위 20종목 중 상승 13개, 하락 7개 우세

삼성전자·SK하이닉스·삼성전자우 관심 집중

네오사피엔스 급등, 오름테라퓨틱 급락

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21일 오후 3시 35분 장 마감 기준 네이버 증권 검색 상위 20개 종목에서는 13개가 상승하고 7개가 하락했다. 검색 1위 삼성전자(005930)는 4.98% 상승한 27만4000원에 마감했다. 2위 SK하이닉스(000660)는 0.59% 오른 186만8000원에 거래를 마쳤다. 상위권 관심은 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전자우(005935) 등 대형 전자·반도체 종목에 집중됐다.삼성전자는 26만4000원에 출발해 장중 27만5000원까지 올랐고 저가는 26만3500원이었다. SK하이닉스는 188만8000원과 184만7000원 사이에서 움직였다. 3위 삼성전자우는 6.07% 상승한 20만8000원으로 마감했다. 장중 고가는 20만9000원, 저가는 19만9600원이었다. 4위 현대차(005380)는 1.64% 하락한 35만9000원이었다.상승률이 가장 높았던 종목은 검색 8위 네오사피엔스(0161M0)였다. 종가는 3만4300원으로 243.00% 상승했다. 장중 2만5000원에서 3만4750원까지 움직였다. 15위 SFA반도체(036540)는 16.96% 오른 1만550원, 20위 하나마이크론(067310)은 15.91% 상승한 4만4800원에 마감했다. 7위 HLB(028300)도 7.76% 오른 3만1950원을 기록했다.하락 종목 중 낙폭은 14위 오름테라퓨틱(475830)이 가장 컸다. 27.01% 하락한 2만7300원에 거래를 마쳤고, 장중 고가와 저가는 각각 2만9050원과 2만6200원이었다. 9위 대한광통신(010170)은 3.28% 내린 1만7720원이었다. 19위 가온전선(000500)은 2.60% 하락한 31만8500원, 17위 크래프톤(259960)은 2.44% 내린 20만원으로 마감했다.검색 관심은 거래량과 거래대금에서도 확인됐다. 네오사피엔스의 거래량은 3387만3840주로 상위 20개 중 가장 많았고 거래대금은 9781억7000만원이었다. SFA반도체는 2653만3230주, 삼성전자는 2153만35주가 거래됐다. 거래대금은 삼성전자가 5조8532억1700만원으로 가장 컸다. SK하이닉스도 256만5611주가 거래되며 거래대금 4조7986억800만원을 기록했다.검색 상위 20개 가운데 상승 종목 수가 하락 종목 수를 웃돌았다. 검색 최상단의 삼성전자와 SK하이닉스는 거래대금에서도 큰 비중을 나타냈다. 상승률은 네오사피엔스가 가장 높았고, 하락률은 오름테라퓨틱이 가장 컸다. 거래량 상위에는 네오사피엔스와 SFA반도체, 삼성전자, 대한광통신이 이름을 올렸다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]