[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 8일 장 마감 직후 검색상위 종목은 SK하이닉스와 삼성전자가 나란히 1, 2위를 차지하며 투자자 관심을 모았다. 반도체 대장주는 엇갈린 흐름을 보였고, 전력·원전과 건설 관련주는 급등하며 매기가 확산됐다. 반면 삼성전기, LG이노텍 등 IT부품주와 일부 성장주는 차익실현 압력에 밀렸다. SK하이닉스·삼성전자 검색상위 1, 2위 양분

전력·원전주와 건설주 강세, 매기 확산

IT부품주·성장주 약세, 차익실현 압력

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8일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목을 보면 반도체 대장주인 SK하이닉스(000660)와 삼성전자(005930)가 나란히 1, 2위에 오르며 투자자 관심이 집중됐다. 다만 주가 흐름은 엇갈렸다. SK하이닉스는 전일 대비 1만원(0.56%) 오른 179만3000원에 거래를 마친 반면 삼성전자는 500원(0.19%) 내린 26만9500원에 장을 끝냈다.검색비율은 SK하이닉스가 19.83%, 삼성전자가 19.07%로 두 종목이 전체 관심도를 사실상 양분했다. SK하이닉스는 장중 188만9000원까지 오르기도 했고 거래량은 411만5163주를 기록했다. 삼성전자는 2250만3830주의 거래량을 보였지만 종가는 시가 27만2000원을 밑돌았다. 우선주인 삼성전자우(005935)도 0.60% 하락한 19만8400원으로 마감했다.이날 검색상위 종목군에서는 전력·원전 관련주의 강세가 두드러졌다. 한전기술(052690)은 2만300원(16.60%) 급등한 14만2600원에 마감하며 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 한국전력(015760)도 4.12% 오른 3만4100원, 두산에너빌리티(034020)는 1.82% 상승한 8만9500원에 거래를 마쳤다. 건설주 가운데서는 대우건설(047040)이 8.47% 오른 1만9970원, 현대건설(000720)이 3.55% 상승한 13만1400원으로 강세를 보였다.반도체·장비주도 대체로 견조했다. 주성엔지니어링(036930)은 3.95% 오른 19만4600원, 한미반도체(042700)는 1.66% 상승한 24만4500원에 마감했다. SK스퀘어(402340) 역시 0.53% 오른 113만1000원으로 장을 마쳤다. 반면 IT 하드웨어 대형주 중에서는 삼성전기(009150)가 5.78% 내린 137만원, LG전자(066570)가 4.21% 하락한 20만5000원, LG이노텍(011070)이 7.00% 급락한 54만5000원으로 약세가 두드러졌다.시가총액 상위 성장주와 2차전지, 플랫폼주는 전반적으로 부진했다. 현대차(005380)는 2.04% 내린 38만5000원, 삼성SDI(006400)는 2.03% 하락한 53만원, NAVER(035420)는 1.61% 내린 21만4500원에 마감했다. 바이오 대장주 알테오젠(196170)도 3.15% 하락한 27만7000원을 기록했다. 스카이랩스(386380)는 거래량 3223만2309주로 검색상위 종목 가운데 가장 활발한 매매가 이뤄졌지만 주가는 2.62% 내린 2만9750원에 그쳤다.종합하면 이날 검색상위 종목 흐름은 반도체 대표주에 대한 높은 관심이 이어지는 가운데 전력·원전 및 건설 관련주로 매기가 확산된 반면, 일부 IT 부품주와 성장주는 차익실현 압력이 부각된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]