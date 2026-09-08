[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 8일 오전 개장 초반 네이버 금융 검색상위에는 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 올랐으나 주가는 보합권에 머물렀다. 반면 두산에너빌리티, 한전기술, 한화오션, 삼성중공업 등 원전·조선·건설 관련 종목은 상승하며 수급을 끌었고, 필옵틱스와 한미반도체도 강세를 보였다. 삼성전자·SK하이닉스 검색상위 1, 2위 차지

반도체 대형주 보합, 개장 초반 관망세

원전·조선·장비주로 단기 수급 이동

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8일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 1, 2위를 차지하며 투자자 관심이 집중됐다. 다만 주가 흐름은 엇갈렸다기보다 대체로 관망세에 가까웠고, 개장 초반에는 원전·조선·일부 장비주가 상대적으로 강한 탄력을 보였다.검색비율 19.82%로 1위에 오른 삼성전자는 27만원에서 보합을 나타냈다. 거래량은 60만5110주였고 장중 27만2500원까지 올랐지만 26만9000원까지 밀리며 방향성을 탐색하는 모습이다. 2위 SK하이닉스도 검색비율 17.47%를 기록했으나 주가는 178만3000원으로 보합이었다. 시가는 179만9000원, 장중 저가는 177만7000원으로 개장 직후 다소 숨 고르기 흐름이 나타났다.반면 상승 탄력이 두드러진 종목도 적지 않았다. 두산에너빌리티(034020)는 4.78% 오른 9만2100원으로 3위에 올랐고, 한전기술(052690)은 8.01% 급등한 13만2100원을 기록했다. 한화오션(042660)은 3.21%, 삼성중공업(010140)은 3.27% 상승했고 현대건설(000720)도 3.15% 올랐다. 원전과 조선, 건설 관련 종목군이 개장 초반 시장 관심을 끌고 있는 것으로 풀이된다.개별 종목 가운데서는 필옵틱스(161580)의 상승폭이 가장 컸다. 필옵틱스는 11.49% 오른 3만7350원에 거래됐다. 한미반도체(042700)도 3.12% 상승한 24만8000원으로 강세를 보였고, 에코프로(086520)는 3.03% 오른 8만5000원을 나타냈다. POSCO홀딩스(005490) 역시 1.71% 상승하며 비교적 견조한 흐름을 이어갔다.대형 기술주와 소비재 대표주 일부는 약세였다. 삼성전기(009150)는 1.79% 내린 142만8000원, 현대차(005380)는 0.38% 하락한 39만1500원, LG전자(066570)는 0.23% 내린 21만3500원에 거래됐다. SK스퀘어(402340)는 0.62%, 로보티즈(108490)는 3.98% 밀렸고, NAVER(035420)는 0.23% 오르며 강보합권에 머물렀다. 알테오젠(196170)은 28만6000원에서 보합을 나타냈다.검색 상위 20개 종목 전반을 보면 반도체 대표 대형주가 보합권에서 쉬어가는 사이 원전, 조선, 건설, 일부 장비주로 단기 수급이 이동하는 양상이다. 투자자 관심도 역시 시가총액 상위 반도체주에 집중되면서도 실제 주가 탄력은 테마성 강세 업종에서 더 뚜렷하게 나타나고 있다.이날 개장 초반 시장은 지수 대표주보다 개별 모멘텀 보유 종목 중심의 순환매가 부각되는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]