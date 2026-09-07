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[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-09-07 15:41
수정 2026-09-07 15:41
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세줄 요약
  • 반도체·전력기기·원전주 중심 매수세 확산
  • 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 강세 주도
  • 스카이랩스·필옵틱스 상한가권 급등
이미지 확대


7일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 반도체와 전력기기, 원전·건설 관련주를 중심으로 매수세가 확산됐다. 검색 1위는 삼성전자(005930)로 검색비율 19.32%를 기록했고, 주가는 전일 대비 1만4500원 오른 27만원에 거래를 마쳤다. 장중 시가는 26만7000원, 고가는 27만원, 저가는 26만4000원이었다. 검색 2위 SK하이닉스(000660)는 13만6000원 급등한 178만3000원으로 마감해 등락률 +8.26%를 나타냈다. 시가는 173만7000원, 장중 고가는 178만3000원, 저가는 173만3000원이었다.

원전과 발전, 전력 인프라 관련 종목의 강세도 두드러졌다. 두산에너빌리티(034020)는 10.98% 오른 8만7900원으로 마감했고, 두산퓨얼셀(336260)은 13.80% 급등한 4만9900원을 기록했다. LS ELECTRIC(010120)도 5.99% 상승한 20만7000원에 거래를 끝냈다. 대우건설(047040)은 9.26% 오른 1만8410원으로 장을 마쳤고, 한화오션(042660)은 0.58% 상승한 8만7300원, 삼성중공업(010140)은 2만1400원으로 보합 마감했다.

대형 기술주 전반도 강세 흐름이었다. 삼성전기(009150)(145만4000원, +3.78%), LG전자(066570)(21만4000원, +6.20%), 삼성전자우(005935)(19만9600원, +4.18%), 현대차(005380)(39만3000원, +2.48%), SK스퀘어(402340)(112만5000원, +8.07%), NAVER(035420)(21만8000원, +2.11%), 한미반도체(042700)(24만500원, +4.57%) 등이 동반 상승했다. 특히 LG전자는 장중 22만5500원까지 오르며 탄력이 두드러졌고, SK스퀘어는 8%대 상승률로 투자심리를 자극했다.

개별 종목 가운데서는 스카이랩스(386380)와 필옵틱스(161580)가 강한 주가 탄력을 보였다. 스카이랩스는 전일 대비 7050원 오른 3만550원으로 상한가에 도달했고, 거래량은 2947만4699주로 검색상위 종목 중 가장 활발했다. 필옵틱스도 7700원 오른 3만3500원으로 29.84% 급등하며 상한가에 바짝 다가섰다. 로보티즈(108490)는 장중 33만9000원까지 올랐지만 종가는 30만1500원으로 0.99% 하락 전환했고, 알테오젠(196170)도 28만6000원으로 0.87% 내렸다.

반면 이날 검색상위 종목 가운데 약세로 마감한 종목은 제한적이었다. 삼성SDI(006400)는 7000원 내린 54만1000원으로 1.28% 하락했고, 알테오젠과 로보티즈도 소폭 내림세를 보였다. 전체적으로는 검색상위 20종목 중 상승 종목이 압도적으로 많아 장 마감 직후 투자자 관심이 강세 종목에 집중된 모습이었다.



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