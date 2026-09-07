[서울데이터랩]9월 7일 암호화폐 시총 상위종목 동향

세줄 요약 비트코인과 이더리움이 암호화폐 시총 1, 2위를 유지했다. 다만 24시간 기준으로는 소폭 하락했고, 테더 등 스테이블코인은 안정세를 보였다. 반면 지캐시, 유니스왑, 체인링크는 주간 상승률이 커 시장의 관심을 끌었다. 비트코인·이더리움, 시총 1·2위 유지

대형주 단기 약세, 스테이블코인 안정세

지캐시·유니스왑·체인링크 주간 급등

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암호화폐 시가총액 상위 종목 가운데 비트코인이 1위를 유지한 가운데, 이더리움이 2위로 뒤를 이었다. 다만 단기 흐름은 종목별로 엇갈렸다. 비트코인과 이더리움 등 대형주는 24시간 기준 소폭 약세를 보인 반면, 지캐시와 유니스왑, 체인링크 등 일부 알트코인은 최근 1주일 기준 두드러진 상승세를 나타냈다.7일 1시 기준 비트코인은 시가총액 2151조 5424억원, 현재가 1억 714만원을 기록했다. 24시간 거래량은 28조 4980억원이다. 1시간 등락률은 -0.36%, 24시간 등락률은 -0.54%였지만, 1주일 기준으로는 2.40% 상승했다. 시가총액 2위 이더리움은 시총 410조 5717억원, 현재가 336만 4603원, 24시간 거래량 15조 7111억원으로 집계됐다. 이더리움의 1시간 등락률은 -0.52%, 24시간 등락률은 -0.39%, 1주일 등락률은 3.24%였다.스테이블코인인 테더는 시가총액 246조 8630억원으로 3위를 지켰고, 현재가는 1345원으로 사실상 달러 가치에 연동되는 흐름을 이어갔다. 24시간 거래량은 79조 9억원으로 상위권 종목 중 가장 활발했다. 유에스디코인도 시가총액 100조 3507억원, 현재가 1345원으로 안정적인 가격 흐름을 나타냈다. 다이와 USDe 역시 각각 1346원, 1345원 수준에서 움직이며 스테이블코인 특유의 제한적인 변동성을 보였다.상위권 주요 알트코인 가운데 비앤비는 시가총액 133조 7021억원, 현재가 100만 4058원으로 집계됐지만 24시간 기준 -2.52% 하락했다. 리플은 시총 118조 7546억원, 현재가 1892원으로 24시간 -1.39%를 기록했다. 솔라나는 시가총액 82조 8770억원, 현재가 14만 1388원으로 24시간 -1.00% 하락했다. 반면 트론은 시총 42조 8833억원, 현재가 451원으로 24시간 0.76% 상승하며 상대적으로 견조한 흐름을 보였다.시총 10위권 안에서는 하이퍼리퀴드와 지캐시의 움직임이 눈에 띄었다. 하이퍼리퀴드는 시가총액 29조 2684억원, 현재가 11만 6172원으로 24시간 0.42%, 최근 1주일 7.42% 상승했다. 지캐시는 시가총액 27조 734억원, 현재가 160만 6045원으로 24시간 11.15% 급등했고, 최근 1주일 상승률은 45.36%에 달했다. 단기와 주간 기준 모두 상위 20개 종목 중 가장 강한 상승 탄력을 보인 셈이다.10위권 밖에서도 주간 상승폭이 큰 종목들이 확인됐다. 유니스왑은 시가총액 5조 8771억원, 현재가 9443원으로 24시간 기준 -3.17% 하락했지만, 최근 1주일 기준으로는 39.22% 상승했다. 체인링크 역시 시가총액 13조 1326억원, 현재가 1만 7554원으로 24시간 6.70%, 최근 1주일 16.75% 올랐다. 에이다는 1주일 13.14%, 도지코인은 8.58%, 모네로는 6.61%, 스텔라루멘은 6.65% 각각 상승해 중기 반등 흐름을 나타냈다.반면 일부 종목은 단기 조정을 받았다. 모네로는 24시간 기준 -4.36%로 낙폭이 상대적으로 컸고, 비트코인 캐시는 -2.83%, 도지코인은 -2.09%, 유니스왑은 -3.17%를 기록했다. 레오는 최근 1주일 기준 -3.66%로 상위 20개 종목 중 드물게 주간 하락세를 보였다.전체적으로 보면 시가총액 최상위 구간은 비트코인과 이더리움이 확고한 우위를 유지하고, 그 뒤를 테더·비앤비·리플·유에스디코인·솔라나가 잇는 구조가 이어졌다. 동시에 최근 시장에서는 대형주가 숨 고르기에 들어간 사이 지캐시, 유니스왑, 체인링크 같은 일부 종목으로 단기 수익률이 집중되는 모습도 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]