“오픈AI 땡큐” 삼전 4%·SK하이닉스 5%↑…코스피 3% 상승 출발

세줄 요약 오픈AI가 새 인공지능 모델을 공개한 뒤 미국 뉴욕증시에서 반도체주가 급등하자 7일 코스피가 3%대 상승 출발했다. 삼성전자와 SK하이닉스도 동반 강세를 보이며 지수를 끌어올렸고, 코스닥도 1%대 상승세로 장을 열었다. 오픈AI 새 AI 모델 공개, 미 반도체주 급등

코스피 3%대 상승 출발, 6900선 돌파

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세

이미지 확대 환율 하락-코스피 상승 마감 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 107.73포인트(1.64%) 오른 6,687.21에, 코스닥지수는 전장보다 23.29포인트(2.95%) 상승한 813.50에 거래를 마쳤다. 2026.9.4 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 환율 하락-코스피 상승 마감 4일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 원/달러 환율 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전장보다 107.73포인트(1.64%) 오른 6,687.21에, 코스닥지수는 전장보다 23.29포인트(2.95%) 상승한 813.50에 거래를 마쳤다. 2026.9.4 연합뉴스

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미국 오픈AI의 새 인공지능(AI) 모델 ‘아스트라’ 공개로 지난 4일(현지시간) 미 뉴욕증시에서 반도체가 급등하자 7일 코스피도 3%대 상승 출발했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 223.57포인트(3.34%) 오른 6910.78로 출발해 개장과 동시에 6900선을 넘어섰다. 이어 3%대 상승세를 이어가고 있다.삼성전자는 4.50% 오른 26만 7000원에 출발해 4%대 상승 중이며, SK하이닉스는 장 초반 6%대 상승 중이다.앞서 지난 4일 오픈AI가 새 AI모델인 ‘GPT-6 아스트라’를 출시하면서 범용인공지능(AGI) 시대의 도래를 선언한 것을 계기로 미 증시에서는 AI 투자 수요 증가에 대한 기대감에 힘입어 반도체주가 급등했다.마이크론(+6.10%)과 샌디스크(+11.90%) 등 주요 메모리반도체주가 급등하며 필라델피아 반도체 지수는 3.38% 올랐다.코스닥 지수는 9.41p(1.16%) 오른 822.91에 개장해 장 초반 1%대 상승 중이다.