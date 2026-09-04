[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 혼조세…스카이랩스 급등, 우리기술투자·원익 강세

세줄 요약 코스닥 거래상위 종목군이 종목별로 엇갈린 흐름을 보였다. 스카이랩스는 119% 급등하며 거래대금이 가장 컸고, 우리기술투자·원익·원익홀딩스·위지트도 두 자릿수 상승률을 기록했다. 반면 좋은사람들, JW신약, 서산 등은 하락해 개별 재료 중심 장세가 이어졌다. 스카이랩스 119% 급등, 거래대금 1위 기록

우리기술투자·원익·원익홀딩스 강세 전개

좋은사람들·JW신약·서산 등 약세 혼조

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4일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장 거래상위 종목군은 뚜렷한 종목별 차별화 흐름을 나타내고 있다. 거래량 상위 종목 가운데 스카이랩스(386380)가 두 배 넘는 급등세를 기록하며 시장의 시선을 끌고 있고, 우리기술투자(041190)와 원익(032940), 위지트(036090), 원익홀딩스(030530) 등도 강한 오름세를 보이고 있다. 반면 좋은사람들(033340), JW신약(067290), 서산(079650) 등 일부 종목은 하락세를 나타내며 혼조 양상이다.가장 눈에 띄는 종목은 스카이랩스다. 스카이랩스는 현재 2만1900원으로 전일 대비 1만1900원 오른 119.00%의 급등률을 기록했다. 거래량은 6437만3779주, 거래대금은 12억4618만원으로 집계돼 거래상위 종목 가운데 가장 활발한 매매가 이뤄졌다. 매수호가는 1만9870원, 매도호가는 1만9900원이다.상승 종목 중에서는 피노(033790)가 14.61% 오른 1만120원, 원익홀딩스가 16.05% 오른 2만100원, 삼익제약(014950)이 18.52% 오른 6720원, 라온피플(300120)이 16.15% 오른 3740원으로 강세를 나타냈다. 우리기술투자도 11.03% 상승한 6340원, 원익은 10.14% 오른 9450원, 위지트는 10.61% 상승한 1387원에 거래됐다. 레메디(387690) 역시 12.75% 오른 1만7240원으로 두 자릿수 상승률을 보였다.중간 강도의 상승 흐름도 이어졌다. 아난티(025980)는 5.19% 오른 5680원, 다날(064260)은 6.83% 오른 5240원, 알트(459550)와 더즌(462860)은 각각 2.53% 상승한 2635원, 3450원을 기록했다. 이들 종목은 급등주는 아니지만 거래량이 수백만 주 단위로 유입되며 장중 매수세가 이어지는 모습이다.반면 하락 종목도 적지 않았다. 좋은사람들은 8.64% 내린 571원, JW신약은 7.00% 하락한 3190원, 신스틸(162300)은 3.09% 내린 2040원에 거래됐다. 서산은 11.16% 하락한 6725원으로 낙폭이 컸고, 모아데이타(288980)는 4.35% 내린 308원, 원풍물산(008290)은 4.92% 하락한 580원을 기록했다. 동양파일(228340)도 0.89% 내린 3915원으로 약보합권에 머물렀다.시가총액 기준으로는 원익홀딩스가 1조5525억원으로 거래상위 종목군 가운데 가장 큰 규모를 보였고, 피노 8432억원, 아난티 5527억원, 우리기술투자 5326억원, 스카이랩스 4109억원 등이 뒤를 이었다. 거래대금 측면에서는 스카이랩스가 가장 컸고, 우리기술투자, 원익홀딩스, 원익, 레메디 등도 상대적으로 활발한 자금 유입이 나타났다.장중 코스닥 거래상위 종목군은 초강세 종목과 약세 종목이 뚜렷하게 엇갈리면서 개별 재료 중심의 순환매 장세를 이어가는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]