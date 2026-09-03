[마감시황]코스닥 790.21로 4거래일 연속 하락…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스닥이 외국인과 기관의 동반 매도 속에 4거래일 연속 하락하며 790.21로 마감했다. 장 초반 반등을 시도했지만 오후 들어 낙폭이 커지며 800선을 다시 내줬고, 개인만 순매수에 나섰다. 코스닥 4거래일 연속 하락, 790선 마감

외국인·기관 동반 매도, 개인만 순매수

상승 530개·하락 1108개, 약세 우세

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코스닥이 4거래일 연속 하락하며 790.21에 거래를 마쳤다. 장 초반 반등을 시도했지만 오후 들어 낙폭이 커지면서 800선을 다시 내줬다.3일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 13.77포인트(1.71%) 내린 790.21에 마감했다. 지수는 814.31에 출발해 장중 815.79까지 올랐으나, 이후 하락 전환해 782.87까지 저점을 낮췄다. 최근 나흘 연속 약세 흐름이 이어진 셈이다.수급별로는 개인이 2951억원을 순매수했지만 외국인이 1076억원, 기관이 1846억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 46억원 순매도, 비차익거래 1317억원 순매도로 전체 1363억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반도 약세가 우세했다. 상승 종목은 530개, 하락 종목은 1108개였고 보합은 93개였다. 상한가 3개, 하한가 1개로 집계됐다. 거래량은 5억5432만 9000주, 거래대금은 4조8979억 100만원이었다.시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 5.19% 내린 28만3000원, 주성엔지니어링(036930)이 3.28% 내린 16만8000원, 원익IPS(240810)가 4.28% 내린 10만5000원, 심텍(222800)이 4.78% 내린 11만7500원, HLB(028300)가 1.65% 내린 3만2800원으로 마감했다. 에코프로(086520)는 0.37% 하락한 8만1700원, 리노공업(058470)은 0.16% 내린 6만4300원을 기록했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.19% 오른 10만6500원, 이오테크닉스(039030)는 3.98% 상승한 41만8000원에 마감했고 레인보우로보틱스(277810)는 43만6500원으로 보합이었다.개별 종목별로는 신스틸과 알트가 각각 29.86% 올라 상한가를 기록했고, 라온피플도 29.84% 급등했다. 원익과 파인엠텍도 각각 18.84%, 18.81% 상승했다. 반면 코이즈는 34.72% 급락했고 마이크로디지탈은 29.95% 하락해 하한가로 마감했다. 수성웹툰, 골드앤에스, 아이큐어도 20%대 급락세를 보였다.이날 국내 증시는 장중 변동성이 크게 확대됐다. 코스피는 장 초반 6682.97까지 오르기도 했지만 오후 한때 6439.49까지 밀린 뒤 6579.48로 강보합 마감했다. 최근 국내 증시에서는 미국과 이란 간 긴장 고조, 국제유가 급등, 미국 장기 국채금리 상승이 투자심리를 짓누르는 요인으로 거론됐다. 원·달러 환율은 주간거래 종가 기준 1359.3원을 기록했고, 장중에는 1355.9원까지 내려오며 저점을 낮추기도 했다.코스닥은 최근 52주 최고치 1229.42와 최저치 630.99 사이에서 약세 흐름을 이어가고 있다. 이날 종가는 52주 최고치 대비로는 큰 폭 낮은 수준이며, 시장에서는 대형주와 개별 종목 간 차별화가 한층 뚜렷해지는 모습이 나타났다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]