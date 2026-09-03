[서울데이터랩]코스닥 시총 상위주 혼조…이오테크닉스 7%대 강세, 알테오젠·펩트론 약세

세줄 요약 3일 오후 코스닥 시총 상위주가 혼조세였다. 알테오젠과 펩트론, 리가켐바이오 등 바이오주는 약세였고, 에코프로와 에코프로비엠은 상승했다. 이오테크닉스는 7%대 급등하며 두드러졌고 HPSP, ISC, 로보티즈도 강세를 이어갔다. 코스닥 시총 상위주 혼조세 전개

이오테크닉스 7%대 급등, 기술주 강세

알테오젠·펩트론 등 바이오주 약세

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3일 오후 12시 25분 기준 코스닥 시가총액 상위 종목들은 혼조세를 나타내고 있다. 시가총액 1위 알테오젠(196170)은 28만9000원으로 전일 대비 9500원(-3.18%) 하락하며 약세를 보이고 있다. 반면 에코프로(086520)는 8만2900원(+1.10%), 에코프로비엠(247540)은 10만7100원(+0.75%)으로 나란히 오름세를 유지하고 있다.상위권에서는 레인보우로보틱스(277810)가 44만3000원으로 1.49% 상승했고, 이오테크닉스(039030)는 43만2000원으로 3만원(+7.46%) 급등하며 두드러진 강세를 나타냈다. HPSP(403870)도 5만1400원으로 1.98% 오르고 있으며, ISC(095340)는 17만5100원(+2.70%), 로보티즈(108490)는 25만3500원(+2.63%)으로 상승 폭을 키우는 모습이다.반면 바이오주 내에서는 종목별 차별화가 뚜렷하다. HLB(028300)는 3만3400원으로 0.15% 강보합권에 머무르고 있지만, 펩트론(087010)은 15만2000원으로 3.49% 하락했고 에이비엘바이오(298380)도 6만8800원(-0.72%), 리가켐바이오(141080)는 8만9700원(-1.21%)으로 내렸다. 파마리서치(214450) 역시 39만원으로 0.64% 하락 중이다.반도체 장비·부품주에서는 주성엔지니어링(036930)이 17만3100원(-0.35%), 원익IPS(240810)가 10만8500원(-1.09%), 심텍(222800)이 12만2000원(-1.13%)으로 약세를 보이는 가운데, 리노공업(058470)은 6만4900원(+0.78%), 피에스케이(319660)는 12만4500원(+0.40%)으로 소폭 상승했다. 삼천당제약(000250)은 15만7300원으로 1.07% 하락했고, 실리콘투(257720)도 4만9900원(-1.96%)으로 밀렸다.거래량 측면에서는 HPSP가 97만7644주로 가장 활발했고, 알테오젠도 87만7543주가 거래되며 투자자 관심이 집중됐다. 외국인 비율은 HPSP 33.16%, 리노공업 31.56%, ISC 30.22%, 이오테크닉스 28.21% 등 반도체·기술주를 중심으로 높게 나타났다.시가총액 상위 종목군 전반에서는 반도체와 로봇 관련주에 매수세가 유입되는 반면, 바이오 대형주 일부에는 차익실현 매물이 출회되는 양상이다. 장중 수급 변화에 따라 상위 종목들의 등락 폭도 추가로 확대될 가능성이 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]