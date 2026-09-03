[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…신스틸 상한가·파인엠텍 21% 급등

세줄 요약 3일 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 상승 종목이 하락 종목을 웃돌았다. 신스틸이 상한가를 기록했고 파인엠텍, 금강철강, 엠아이큐브솔루션도 20% 안팎 급등했다. 제약·바이오주도 강세를 보였다. 거래상위 종목 중심 강세 우위 흐름

신스틸 상한가, 파인엠텍 등 급등

제약·바이오와 철강주 순환매 확대

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3일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 강세 흐름이 우세하게 나타나고 있다. 거래량 최상위권에는 JW신약(067290), 서산(079650), 모아데이타(288980), 강동씨앤엘(198440) 등이 포진한 가운데 상승 종목 수가 하락 종목 수를 웃돌며 개별 종목 장세가 이어지는 모습이다.거래대금 기준으로는 JW신약이 22만1899를 기록하며 가장 활발한 매매가 이뤄졌다. JW신약은 현재 3335원으로 전일 대비 235원 오른 7.58% 상승세를 보이고 있다. 이어 서산이 14만1830, 녹십자웰빙(234690)이 6만2688, 원익(032940)이 5만5792, 파인엠텍(441270)이 5만838의 거래대금을 기록했다.상승률 상위 종목에서는 신스틸(162300)이 상한가를 기록하며 두드러졌다. 신스틸은 2105원으로 29.86% 올랐고, 매수호가는 2105원인 반면 매도호가는 0으로 표시됐다. 동일스틸럭스(023790)는 27.97% 오른 1638원, 파인엠텍은 21.13% 오른 9400원, 금강철강(053260)은 20.63% 오른 6550원, 엠아이큐브솔루션(373170)은 20.14% 오른 2655원으로 강세를 나타냈다. 원익도 18.56% 오른 8560원으로 급등했다.제약·바이오 계열 종목들의 오름세도 눈에 띄었다. 녹십자웰빙은 11.70% 오른 1만310원, 녹십자엠에스(142280)는 7.71% 오른 3215원, CMG제약(058820)은 7.22% 오른 624원에 거래됐다. JW신약 역시 7%대 상승률을 기록하며 관련 종목 전반에 매수세가 유입됐다.반면 약세 종목도 일부 나타났다. 마이크로디지탈(305090)은 538원으로 전일 대비 29.95% 급락하며 하한가를 기록했다. 동양파일(228340)은 5.41% 내린 3675원, 에스피소프트(443670)는 3.56% 내린 4195원, 강동씨앤엘은 0.23% 하락한 2130원에 머물렀다.시가총액 측면에서는 파인엠텍이 3967억원으로 비교적 큰 규모를 보였고, 더즌(462860) 2461억원, JW신약 1869억원, 녹십자웰빙 1852억원 등이 뒤를 이었다. 수익성 지표는 종목별로 차이를 보였다. JW신약의 ROE는 46.30으로 높았고, 더즌은 19.29, 녹십자웰빙은 9.20을 나타냈다. 반면 적자 또는 저수익 구간에 있는 종목들도 적지 않아 단기 수급에 따른 주가 변동성 확대 가능성에 유의할 필요가 있어 보인다.전반적으로 이날 코스닥 거래상위 종목군은 철강, 제약·바이오, IT 솔루션 관련주를 중심으로 순환매가 이어지는 양상이다. 특히 상한가를 기록한 신스틸과 20% 넘는 상승률을 보인 파인엠텍, 금강철강, 엠아이큐브솔루션 등으로 투자심리가 집중되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]