[서울데이터랩] 코스닥, 개장 직후 814.31까지 올랐다가 약보합 전환…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스닥이 미국 증시 반등과 금리 진정에 힘입어 상승 출발했지만, 외국인과 기관의 동반 매도에 밀리며 장중 약보합으로 돌아섰다. 개인은 순매수로 방어했으나 변동성은 컸고, 중동 긴장과 국제유가, 미국 금리 흐름이 변수로 남았다. 미국 증시 반등에 코스닥 상승 출발

외국인·기관 매도에 장중 약보합 전환

중동 긴장·유가·미국 금리 변수 지속

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전날 급락했던 코스닥이 미국 증시 반등과 금리 상승세 진정에 힘입어 상승 출발했지만, 개장 직후 오름폭을 반납하며 약보합 흐름을 나타내고 있다.3일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전일 대비 1.00포인트(0.12%) 내린 802.98을 기록했다. 지수는 814.31에 출발한 뒤 장중 815.79까지 오르며 반등을 시도했으나, 802.23까지 밀리는 등 변동성이 큰 모습을 보였다. 거래량은 6920만 6000주, 거래대금은 5614억 2600만원으로 집계됐다.간밤 뉴욕증시는 4거래일 만에 일제히 반등했다. 다우존스30산업평균지수는 0.56%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수는 0.46%, 나스닥지수는 0.45% 상승했다. 미국 국채금리 상승세가 진정된 가운데 저가 매수세가 유입됐고, 인공지능 관련주와 반도체주 강세가 국내 증시의 개장 초반 반등 시도에 영향을 줬다. 델이 실적 전망 상향 이후 15.81% 급등했고 엔비디아는 3.21% 올랐으며, 마이크론과 퀄컴도 2%대 상승했다. SK하이닉스 ADR도 2.61% 상승했다.다만 전날 국내 증시를 짓눌렀던 중동발 긴장과 국제유가, 미국 국채금리 변수는 여전히 부담 요인으로 남아 있다. 전날 코스닥은 803.98로 마감했고, 최근 5거래일 기준으로도 838.41에서 834.29, 821.25, 803.98, 802.98로 낮아지는 흐름을 이어가고 있다.수급별로는 개인이 967억원 순매수하며 지수를 방어하고 있지만 외국인이 875억원, 기관이 86억원 순매도하고 있다. 프로그램 매매는 비차익 중심으로 745억원 매도 우위를 나타냈다.종목별로는 상승 종목이 606개, 하락 종목이 966개로 하락 종목 수가 더 많았다. 상한가 3개, 하한가 1개, 보합은 138개였다. 시가총액 상위 종목에서는 레인보우로보틱스(277810)가 0.80%, 이오테크닉스(039030)가 3.48%, 리노공업(058470)이 1.24%, 에코프로(086520)가 0.12% 올랐다. 반면 알테오젠(196170)은 0.17%, 에코프로비엠(247540)은 0.94%, 주성엔지니어링(036930)은 0.40%, 원익IPS(240810)는 1.19%, 심텍(222800)은 1.30%, HLB(028300)는 0.30% 내렸다.개장 초반 개별 종목 장세도 뚜렷했다. 상승률 상위에는 신스틸과 엠아이큐브솔루션이 나란히 29.86% 올랐고, 금강철강은 29.83%, 동일스틸럭스는 25.00%, 원풍물산은 20.36% 상승했다. 반면 코이즈는 50.60% 급락했고, 마이크로디지탈은 29.95% 내리며 하한가를 기록했다. 아이큐어는 13.07%, 모아라이프플러스는 11.93%, 앱튼은 11.40% 하락했다.국내 증시 전반으로는 전날 급락 이후 반발 매수 유입이 확인되지만, 외국인과 기관의 매도 흐름이 이어지면서 코스닥은 상승 출발에도 방향성을 확실히 잡지 못하는 모습이다. 이날 장중에는 미·이란 갈등 전개와 국제유가, 미국 금리 움직임, 반도체주 강세 지속 여부가 지수 흐름을 좌우할 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]