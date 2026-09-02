[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 2일 오후 네이버 금융 검색상위 종목들은 반도체, 2차전지, 자동차 대형주를 중심으로 전반적인 약세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 4%대 하락했고, 현대차·현대모비스, 한화오션 등도 큰 폭으로 밀리며 투자심리 위축이 드러났다. 반도체·2차전지·자동차 대형주 동반 약세

삼성전자·SK하이닉스 4%대 하락세

두산퓨얼셀 두 자릿수 급락, 상승주 소수

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2일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 반도체와 2차전지, 자동차 대형주를 중심으로 전반적인 약세 흐름을 보였다. 검색비율 상위에 오른 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 나란히 4%대 하락세를 기록했고, 현대차(005380)와 현대모비스(012330), 한화오션(042660) 등 주요 경기민감주도 큰 폭으로 밀렸다.검색 1위 삼성전자는 25만500원에 거래를 마치며 전일 대비 1만500원(-4.02%) 하락했다. 거래량은 1515만8976주를 기록했고 장중 25만5500원까지 올랐지만 저가는 24만9500원까지 밀렸다. 2위 SK하이닉스는 161만3000원으로 8만원(-4.73%) 내렸고, 거래량은 253만3485주였다. 반도체 대표주의 동반 약세가 검색 집중으로 이어진 모습이다.시가총액 상위 대형주들도 부진했다. 현대차는 37만8000원으로 2만2500원(-5.62%) 하락했고, 현대모비스는 41만5500원으로 2만8000원(-6.31%) 내렸다. LG전자(066570)는 20만500원으로 2.91% 하락, NAVER(035420)는 20만9000원으로 2.79% 하락 마감했다. 삼성전자우(005935) 역시 18만5500원으로 2.52% 내렸다.2차전지와 성장주 전반의 낙폭도 두드러졌다. 삼성SDI(006400)는 53만8000원으로 5.45% 하락했고, 에코프로비엠(247540)은 10만8000원으로 7.06%, 에코프로(086520)는 8만2000원으로 5.96% 떨어졌다. 엘앤에프(066970)도 12만4700원으로 4.95% 밀렸다. 특히 두산퓨얼셀(336260)은 3만8700원으로 12.74% 급락해 검색상위 종목 가운데 가장 큰 하락률을 기록했다.조선·중공업주도 약세를 피하지 못했다. 한화오션은 8만2000원으로 6.71% 하락했고, 삼성중공업(010140)은 1만9940원으로 5.05% 내렸다. 두산에너빌리티(034020) 역시 7만6600원으로 5.90% 떨어졌으며, SK스퀘어(402340)는 98만2000원으로 7.97% 급락했다.상승 마감한 종목은 소수에 그쳤다. 대한광통신(010170)은 1만3570원으로 260원(+1.95%) 상승했고, 거래량 669만4559주를 기록했다. 금호건설(002990)은 1만7100원으로 600원(+3.64%) 오르며 검색상위 종목 중 가장 강한 상승률을 나타냈고, 거래량도 2012만393주로 가장 많았다.개별 종목별로는 알테오젠(196170)이 29만8500원으로 0.83% 하락하는 데 그치며 상대적으로 선방했고, 삼성전기(009150)는 140만원으로 2.10% 내렸다. 이날 검색상위 종목군은 일부 종목의 반등에도 불구하고 전반적으로 투자심리 위축이 반영된 약세 장세로 요약됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]