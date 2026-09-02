[마감시황]코스피 273.08포인트 급락한 6562.72 마감…외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스피가 외국인과 기관의 동반 매도에 밀려 3거래일 만에 3.99% 급락하며 6562.72로 마감했다. 개인은 2조원 넘게 순매수했지만 지수 방어에 실패했고, 코스닥도 2.10% 하락하며 약세가 이어졌다. 코스피, 외국인·기관 매도에 3.99% 급락

개인 순매수에도 지수 방어 실패, 코스닥 동반 하락

대형주 약세 확산, 반대매매·신용 부담도 부각

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코스피가 3거래일 만에 큰 폭으로 하락하며 6562.72에 거래를 마쳤다. 장 초반부터 약세로 출발한 뒤 반등을 시도했지만 외국인과 기관의 동반 매도에 밀려 낙폭을 키웠다.2일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 273.08포인트(3.99%) 내린 6562.72로 장을 마감했다. 지수는 210.33포인트(3.08%) 하락한 6625.47로 출발해 장중 6694.57까지 낙폭을 줄이기도 했지만, 이후 다시 밀리며 6558.30까지 저점을 낮췄다.유가증권시장에서 개인은 2조3023억원어치를 순매수했지만 외국인과 기관은 각각 1조9094억원, 2조434억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 440억원 매도 우위, 비차익거래 1조4700억원 매도 우위를 나타내며 전체적으로 1조5140억원 순매도를 기록했다.시장 전반의 약세도 뚜렷했다. 이날 유가증권시장에서는 상승 종목이 139개, 하한가 없이 하락 종목이 735개를 기록했고 보합은 37개였다. 거래량은 3억2116만1000주, 거래대금은 18조5747억7400만원으로 집계됐다.시가총액 상위 종목 대부분이 약세를 보였다. 삼성전자(005930)는 4.02% 내린 25만500원, SK하이닉스(000660)는 4.73% 하락한 161만3000원에 마감했다. LG에너지솔루션(373220)은 5.31%, 현대차(005380)는 5.62%, 삼성물산(028260)은 4.48% 각각 내렸고 SK스퀘어(402340)는 7.97% 급락했다. 반면 낙폭은 상대적으로 제한됐지만 삼성바이오로직스(207940)와 KB금융(105560)도 각각 1.25%, 1.23% 하락 마감했다.개별 종목별로는 STX그린로지스가 가격제한폭까지 오른 3925원으로 마감했고 사조동아원은 18.81%, SK디앤디는 15.62%, 디아이는 14.82%, 태원물산은 14.23% 상승했다. 반대로 써니전자는 21.47% 급락했고 에넥스는 20.67%, 두산퓨얼셀은 12.74%, 성문전자우는 12.17%, 혜인은 11.61% 내렸다.코스닥지수도 17.27포인트(2.10%) 내린 803.98로 마감하며 3거래일 연속 하락했다. 서울 외환시장에서 원달러 환율은 주간거래 종가 기준 1368.7원으로 전날보다 1.7원 내렸다.최근 증시 변동성이 커지는 가운데 고위험 투자에 나선 개인전문투자자 증가와 반대매매 확대도 시장 부담 요인으로 거론된다. 올해 7월 말 개인전문투자자는 2만6282명으로 지난해 말보다 16.8% 늘었고, 같은 달 국내 10개 증권사의 신용거래융자·예탁증권담보융자 관련 반대매매는 일평균 438억6800만원으로 6월보다 114.9% 급증했다. 시장이 급등 국면을 지나 조정 압력을 받는 과정에서 신용 기반 자금의 부담이 함께 커지고 있다는 해석이 나온다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]