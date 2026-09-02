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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-09-02 09:13
수정 2026-09-02 09:13
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세줄 요약
  • 검색 상위 종목 전반 약세 흐름
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락
  • 일동제약만 16%대 급등
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2일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 검색 비중 상위권에는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660) 등 반도체 대형주가 자리했지만 주가는 나란히 하락세를 나타냈다.

검색비율 21.71%로 1위에 오른 삼성전자는 25만3500원으로 전일 대비 7500원(2.87%) 내렸다. 장 초반 시가는 25만2000원, 장중 고가는 25만4000원, 저가는 25만1000원을 기록했다. 2위 SK하이닉스도 검색비율 16.60%를 기록했지만 주가는 163만6000원으로 5만7000원(3.37%) 하락했다.

반도체와 전자 대형주 전반의 약세도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 137만4000원으로 3.92% 내렸고, 삼성SDI(006400)는 55만6000원으로 2.28% 하락했다. LG전자(066570)도 19만8100원으로 4.07% 밀렸으며, LG이노텍(011070)은 56만2000원으로 4.75% 내렸다. NAVER(035420) 역시 20만9000원으로 2.79% 약세를 보였다.

시가총액 상위 경기민감주들도 부진했다. 현대차(005380)는 38만3500원으로 4.24% 하락했고, 한화오션(042660)은 8만4300원으로 4.10% 내렸다. 두산에너빌리티(034020)는 7만8100원으로 4.05% 약세를 기록했으며, 두산퓨얼셀(336260)도 4만3400원으로 2.14% 밀렸다. SK스퀘어(402340)는 101만2000원으로 5.15% 하락하며 검색상위 종목 가운데 낙폭이 큰 편에 속했다.

2차전지와 성장주군도 대체로 약세였다. 에코프로(086520)는 8만4200원으로 3.44% 내렸고, 엘앤에프(066970)는 13만원으로 0.91% 하락했다. SK이노베이션(096770)은 13만4400원으로 0.67% 밀렸으며, 알테오젠(196170)은 29만3500원으로 2.49%, HLB(028300)는 3만3050원으로 2.94% 각각 내렸다. LS ELECTRIC(010120)도 19만6600원으로 3.86% 약세를 보였다.

개별 종목 가운데서는 제약주가 상대적으로 강했다. 일동제약(249420)은 1만6840원으로 2340원(16.14%) 급등하며 검색상위 종목 중 가장 강한 상승률을 나타냈다. 신풍제약(019170)도 1만970원으로 470원(4.48%) 올랐다. 다만 이를 제외한 대부분 종목이 하락권에 머물면서 개장 초반 투자심리는 전반적으로 위축된 모습이다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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