[서울데이터랩]코스닥 거래상위 종목 강세 우위…JW신약 상한가, 강동씨앤엘·매드업 급등

세줄 요약 1일 오후 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 상승 흐름이 우세했다. JW신약이 상한가에 직행했고 강동씨앤엘, 매드업, 삼익제약 등도 두 자릿수 급등세를 보이며 투자자 관심이 집중됐다. 일부 종목은 차익실현 매물로 하락했다. JW신약 상한가, 거래량·거래대금 1위 기록

강동씨앤엘·매드업·삼익제약 급등세 확대

일부 종목 하락, 장중 수급 차별화 심화

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1일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래상위 종목을 중심으로 상승 흐름이 우세하게 나타나고 있다. 특히 JW신약(067290)이 상한가에 직행한 가운데 강동씨앤엘(198440), 매드업(0039P0), 삼익제약(014950) 등도 두 자릿수 급등세를 보이며 투자자들의 관심이 집중되는 모습이다.거래량 1위는 JW신약으로 3709만1827주가 거래됐고, 주가는 2990원으로 전일 대비 30.00% 오른 상한가를 기록했다. 거래대금은 1026억1500만원으로 집계됐다. 강동씨앤엘은 2892만5684주의 거래량을 바탕으로 24.83% 상승한 2167원을 나타냈고, LK삼양(225190)도 1609만5110주가 거래되며 13.86% 오른 1150원에 올랐다.거래대금 기준으로도 JW신약의 회전이 두드러졌다. KBI메탈(024840)은 1106만6880주가 손바뀜하며 6200원으로 4.38% 상승했고, 거래대금은 706억7700만원을 기록했다. 강동씨앤엘과 인제니아테라퓨틱스(Reg.S)(950260)도 각각 633억5400만원, 617억2800만원의 거래대금을 나타내며 장중 매매가 활발했다.급등 종목군도 뚜렷했다. 매드업은 22.24% 오른 9290원, 삼익제약은 21.52% 오른 6550원을 기록했고, 세아메카닉스(396300)는 13.57% 상승한 5190원, 모아라이프플러스(142760)는 12.68% 오른 1022원에 거래됐다. 아이씨에이치(368600) 역시 10.11% 상승한 1002원으로 두 자릿수 오름세에 합류했다.제약·바이오와 중소형 개별주 중심의 강세도 눈에 띄었다. 위더스제약(330350)은 8.40% 오른 8520원, 더즌(462860)은 6.79% 오른 3145원, 피노(033790)는 7.26% 상승한 8420원, 피스피스스튜디오(0117P0)는 6.80% 오른 5340원을 각각 기록했다. 원익(032940)과 비투엔(307870), 에스피소프트(443670)도 1~3%대 상승 흐름을 이어갔다.반면 일부 종목은 차익실현 매물에 밀렸다. 센서뷰(321370)는 9.23% 하락한 1151원으로 거래상위 종목 가운데 낙폭이 컸고, 우리기술(032820)도 8.28% 내린 1만640원에 거래됐다. 상승 종목 수가 우세하지만 종목별 수급 차별화는 한층 뚜렷해지는 양상이다.이날 코스닥 거래상위 종목군은 상한가를 포함한 급등주가 다수 포진하면서 단기 매매자금이 집중되는 분위기다. 다만 일부 종목에서는 고점 부담에 따른 변동성 확대가 이어지고 있어 장중 수급 변화에 대한 주의가 필요해 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]