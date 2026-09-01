[서울데이터랩]코스피 거래상위 종목 혼조…현대약품 24%대 급등, 삼성전자·SK하이닉스는 엇갈려

세줄 요약 코스피 거래상위 종목군이 종목별로 엇갈렸다. 현대약품이 24%대 급등하며 거래를 주도했고, 비에이치·부광약품·금호전기도 강세였다. 반면 SK오션플랜트와 대우건설은 약세였고, 삼성전자와 SK하이닉스는 대형주 가운데서도 방향이 갈렸다. 코스피 거래상위 종목 혼조세 전개

현대약품 24%대 급등, 개별주 강세

삼성전자·SK하이닉스 방향 엇갈림

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1일 오후 12시 30분 기준 코스피 거래상위 종목군은 종목별로 주가 흐름이 엇갈리는 가운데, 중소형 개별주들의 급등세가 두드러졌다. 거래량 상위 종목에는 제약·건설·전기전자·2차전지 관련주가 고루 포진하며 장중 매수세가 분산되는 모습이다.가장 눈에 띄는 종목은 현대약품(004310)이다. 현대약품은 7950원이 아닌 7960원에 거래되며 전일 대비 1580원 오른 24.76%의 급등세를 나타냈고, 거래량은 1529만5054주를 기록했다. 비에이치(090460)도 2만900원으로 14.65% 상승했고, 부광약품(003000)은 4605원으로 10.04% 올랐다. 금호전기(001210) 역시 1만3660원으로 9.46% 상승하며 거래량 1353만8598주를 기록해 시장의 관심을 끌었다.반면 일부 종목은 큰 폭의 조정을 받았다. SK오션플랜트(100090)는 1만2340원으로 10.58% 하락했고, 대우건설(047040)은 1만6865원으로 7.28% 내렸다. 후성(093370)도 1만2350원으로 5.94% 밀렸으며, 금호건설(002990)은 1만6000원으로 2.79% 하락했다.시가총액 상위 대형주 흐름은 다소 차별화됐다. 삼성전자(005930)는 25만9500원으로 0.19% 하락했지만 거래대금은 18억18171만원으로 활발했다. SK하이닉스(000660)는 168만4000원으로 0.60% 상승했고, 거래대금은 26억39507만원으로 집계됐다. SK이노베이션(096770)도 13만4400원으로 7.09% 오르며 강세를 보였다.업종별로 보면 제약주와 일부 전기전자 종목이 강세를 주도한 반면, 건설과 소재 일부 종목은 약세를 보였다. 까뮤이앤씨(013700)는 1723원으로 11.59% 상승했고, 금호타이어(073240)는 7500원으로 1.90% 올랐다. 한화생명(088350)은 5920원으로 2.60% 상승한 반면, 팬오션(028670)과 LG디스플레이(034220)는 각각 1.94%, 0.21% 하락했다.장중 코스피 거래상위 종목군은 뚜렷한 주도주 한 방향보다는 개별 이슈에 따른 순환매 양상이 짙은 흐름으로 해석된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]