[서울데이터랩] 코스닥, 9월 첫 거래일 822.38 마감…외국인·기관 매도에 1.43% 하락

세줄 요약 코스닥이 9월 첫 거래일 외국인과 기관의 동반 매도 속에 822.38로 1.43% 하락했다. 개인은 순매수했지만 시총 상위 종목이 약세를 보였고, 중동 긴장 재고조와 미국 금리 경계감이 투자심리를 눌렀다. 외국인·기관 동반 매도, 지수 하락

개인 순매수에도 시총 상위주 약세

중동 긴장·미 금리 경계감 부담

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9월 첫 거래일 코스닥이 외국인과 기관의 동반 매도 속에 822.38로 내려앉았다. 장 초반부터 약세로 출발한 뒤 시가총액 상위 종목 전반이 밀리면서 낙폭을 키웠고, 중동 긴장 재고조와 미국 금리 경계감도 투자심리를 짓눌렀다.1일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥은 전 거래일보다 11.91포인트(1.43%) 내린 822.38에 마감했다. 지수는 831.96에 출발한 뒤 장중 833.52까지 올랐지만, 곧 하락 전환해 822.31까지 밀렸다. 거래량은 7448만1000주, 거래대금은 5750억4900만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1020억원어치를 순매수했지만, 외국인과 기관이 각각 714억원, 306억원어치를 순매도했다. 프로그램 매매도 차익거래 29억원 매도, 비차익거래 747억원 매도로 전체 776억원 순매도를 기록했다.시장 전반도 약세 흐름이 뚜렷했다. 상승 종목은 501개, 하락 종목은 1075개였고 보합은 124개였다. 상한가 2개, 하한가 1개가 나왔다.시가총액 상위 종목들은 대부분 내렸다. 알테오젠(196170)은 30만2500원으로 1.63% 하락했고, 에코프로(086520)는 8만9200원으로 2.30%, 에코프로비엠(247540)은 11만7100원으로 3.06% 각각 밀렸다. 레인보우로보틱스(277810)는 45만3000원으로 1.63%, 주성엔지니어링(036930)은 17만2500원으로 2.54%, 원익IPS(240810)는 10만8400원으로 2.78% 내렸다. 리노공업(058470)과 이오테크닉스(039030)도 각각 1.95%, 2.60% 하락했다. 반면 HLB(028300)는 3만6550원으로 2.67% 올라 대조를 보였다.개장 초반 강세 종목으로는 한울반도체와 파이온엑스가 나란히 상한가를 기록했고, 이지스는 27.73%, 강동씨앤엘은 26.44%, 모아라이프플러스는 23.48% 급등했다. 반대로 마이크로디지탈은 하한가로 추락했고, 크레오에스지는 17.49%, 코이즈는 14.21%, 센서뷰는 10.25%, 지엔코는 9.99% 하락했다.장 초반부터 코스닥은 828~831 수준에서 약세를 나타냈다. 개인 매수와 외국인·기관 매도가 맞서는 흐름이 이어졌고, 시가총액 상위 종목들의 부진이 지수 전반의 하락 압력으로 이어졌다. 대외적으로는 미국과 이란의 무력 충돌 재개에 따른 중동 긴장 고조, 미국 기준금리 인상 우려가 부담으로 작용했다. 간밤 뉴욕증시는 다우존스30산업평균지수가 0.70%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500지수가 0.33%, 나스닥지수가 0.12% 각각 하락했고, 서부텍사스산원유(WTI)는 2.83% 상승했다. 미 국채 10년물 금리는 장중 4.75%를 넘어섰다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 장 초반 1368~1369원대에서 움직였다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]