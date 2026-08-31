[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 31일 오전 네이버 금융 검색상위 종목들은 대체로 약세였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 하락하며 시장 부담을 키웠고, 삼성전기·두산에너빌리티·NAVER 등 대형주도 동반 약세를 보였다. 반면 신풍제약은 급등했고 엘앤에프, SK이노베이션은 소폭 반등했다. 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세, 시장 부담 확대

삼성전기·두산에너빌리티 등 대형주도 일제 하락

신풍제약 급등, 일부 재료주만 차별적 강세

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31일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 보이고 있다. 검색 비중 상위에 오른 대형주들이 일제히 하락하면서 투자심리도 다소 위축된 모습이다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 21.75%를 차지했다. 삼성전자는 24만 7500원으로 전일 대비 9500원(-3.70%) 내렸고, 장중 24만 7000원까지 밀렸다. 2위 SK하이닉스(000660)도 검색 비율 17.19%를 기록하며 158만 5000원으로 6만 8000원(-4.11%) 하락했다. 반도체 대표주 2종목이 나란히 약세를 보이면서 개장 초반 시장 전반의 부담을 키우는 분위기다.상위권 종목들의 낙폭도 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 133만 9000원으로 5.77% 하락했고, 두산에너빌리티(034020)는 8만 3400원으로 5.44% 내렸다. NAVER(035420)는 21만원으로 4.76%, SK스퀘어(402340)는 98만 1000원으로 4.57% 각각 밀렸다. 한화오션(042660)(-4.07%), 에코프로(086520)(-3.66%), 현대차(005380)(-2.75%), LG전자(066570)(-2.88%), POSCO홀딩스(005490)(-1.93%), 삼성SDI(006400)(-1.75%), LG에너지솔루션(373220)(-0.81%) 등도 동반 약세다.낙폭이 큰 종목으로는 LS ELECTRIC(010120)이 20만 500원으로 6.53% 하락했고, 알테오젠(196170)은 30만 1500원으로 5.78% 내렸다. 현대건설(000720)도 12만 1600원으로 5.66%, 한미반도체(042700)는 20만 8000원으로 5.24% 각각 하락해 검색 상위 종목군 내 약세 흐름이 확산되는 양상이다.반면 일부 개별 종목은 강세를 나타냈다. 신풍제약(019170)은 1만 1660원으로 15.56% 급등하며 검색 비율 1.33%를 기록했다. 거래량은 49만 7238주로 활발했다. 엘앤에프(066970)는 13만 6900원으로 1.56%, SK이노베이션(096770)은 11만 8100원으로 1.03% 오르며 제한적 반등에 나섰다.결국 개장 초반 검색상위 종목 흐름은 지수 영향력이 큰 반도체와 대형 성장주의 약세가 두드러지는 가운데, 일부 개별 재료주만 차별적으로 강세를 보이는 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]