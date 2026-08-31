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‘매파 워시’ 쇼크에 코스피 ‘와르르’…6600 깨졌다

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-08-31 09:02
수정 2026-08-31 09:27
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세줄 요약
  • 워시 연준 의장 매파 발언, 금리 인상 경계 확산
  • 코스피 장 초반 3%대 급락, 6600선 일시 붕괴
  • 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세, 코스닥도 하락
이미지 확대
코스피 1.79% 하락 마감…코스닥은 강보합
코스피 1.79% 하락 마감…코스닥은 강보합 28일 반도체 ‘투톱’인 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 동반 급락하면서 코스피가 2% 가까이 하락 마감했다. 이날 코스피는 전장보다 123.49포인트(1.79%) 내린 6,788.88로 장을 마쳤다. 코스닥 지수는 장중 등락을 거듭하다 강보합으로 장을 끝냈다. 코스닥 지수는 이날 0.76포인트(0.09%) 오른 838.41로 거래를 종료했다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 모습. 2026.8.28 연합뉴스


케빈 워시 미 연방준비제도(Fed) 의장의 ‘매파 연설’의 여파로 31일 코스피가 장 초반 3%대까지 하락했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 175.30포인트(2.58%) 하락한 6613.58로 출발해 장 초반 3% 넘게 하락하며 6600선이 깨졌다.

삼성전자는 장 초반 4% 넘게 하락한 24만 6000원까지 밀렸다 낙폭을 줄여 2%대 하락 중이다. 4.6% 하락한 157만 7000원까지 떨어진 뒤 낙폭을 줄여 2%대 하락한 160만원대를 회복했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 초반 매도세를 버티자 코스피는 낙폭을 1%대로 줄여 6600선을 회복했다.

앞서 워시 의장은 지난달 28일 미 와이오밍주에서 열린 잭슨홀 경제 심포지엄(잭슨홀 회의)에 기조연설자로 나서 “우리의 책무 중 하나인 물가 안정 측면에서 볼 때 관련 지표들이 더욱 우려스러운 상황”이라고 진단했다.

그간 미국의 소비자물가지수(CPI) 등 여러 물가 지수가 예상치와 부합하거나 낮게 나왔지만, 워시 의장은 “근본적인 추세가 의미 있게 개선됐다는 것을 의미하지는 않는다”며 “PCE 가격지수로 측정되는 연준의 물가 안정 목표 2%는 확고하고, 고정된 목표”라고 강조했다.

워시 의장의 ‘매파 연설’에 미 증시 3대 지수는 일제히 하락 마감했으며, 특히 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 0.52% 하락하고 필라델피아 반도체지수는 3.47% 급락했다.

시장은 연준이 다음 달 기준금리를 인상할 가능성을 끌어올리기 시작했다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금금리(FFR) 선물시장에서 9월 연방공개시장위원회(FOMC)가 기준금리를 0.25% 인상할 확률은 56.9%로 동결(43.1%) 확률을 앞서고 있다.

코스닥 지수는 16.74p(2.00%) 내린 821.67에 개장해 3%대 하락하고 있다.
김소라 기자
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