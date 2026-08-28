외국인·기관 매도 속 삼전닉스 하락…코스피 6900선 반납

세줄 요약 외국인과 기관이 동반 매도에 나서며 코스피가 1% 넘게 하락해 6900선을 다시 내줬다. 삼성전자와 SK하이닉스가 1%대 약세를 보였고, 코스닥도 약보합이다. 잭슨홀 회의 대기 심리와 관망세가 부담으로 작용했다. 외국인·기관 동반 매도에 코스피 급락

삼성전자·SK하이닉스 1%대 약세

잭슨홀 대기 심리 속 코스닥도 약보합

이미지 확대 코스피 하락 출발 스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 하락 출발 스피가 하락 출발한 28일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

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외국인과 기관의 ‘쌍끌이’ 매도로 코스피가 하락하고 있다. 전날 되찾았던 6900선을 하루 만에 내줬다.28일 오전 9시 21분 현재 코스피는 전 거래일 대비 83.69 포인트(1.21%) 내린 6828.69에 거래되고 있다. 장중 6805.01까지 내려 6800선을 위협받기도 했다. 전날 6900선을 회복하며 7000선 재탈환 기대감이 커졌지만 눈앞에 두고 또 고꾸라졌다.코스피 시장에서 개인이 1086억원어치 순매수했지만, 외국인과 기관이 각각 807억원, 1232억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.97%, 1.50% 내려 26만 750원, 170만 4000원에 거래되고 있다. 이외 시가총액 상위 10개 종목 중에서도 삼성전기(1.88%)와 현대차(0.50%)를 제외하고 모두 내렸다.간밤 미국 증시는 중동 지역 불확실성 지속과 도널드 트럼프 미국 대통령의 반도체 관세 확대 가능성 등 악재에도 엔비디아가 실적 서프라이즈를 기록하며 다우존스 0.2%, 스탠더드앤드푸어스(S＆P)500 0.7%, 나스닥 1.6% 등 미국 뉴욕 증시 3대 지수가 모두 상승 마감했다.하지만 이날 코스피 하락은 잭슨홀 회의에서 케빈 워시 미국 연방준비제도(Fed) 의장의 발언을 의식한 관망 심리가 영향을 미치고 있는 것으로 보인다.한지영 키움증권 연구원은 “엔비디아 및 세일즈포스발 미국 나스닥 및 필라델피아 반도체 지수 강세에도, 이런 요인이 전날 증시에 선반영됐다는 인식과 워시 의장 연설 대기 심리 등으로 국내 증시는 눈치 보기 장세를 전개하며 업종 차별화 흐름을 보일 전망”이라고 설명했다.한편 같은 시각 코스닥은 전 거래일 대비 5.06포인트(0.60%) 내린 832.59에 거래되고 있다. 원달러 환율은 1380원대에서 등락하고 있다.