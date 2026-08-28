[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 28일 오전 검색 상위 종목에서는 삼성전자와 SK하이닉스가 동반 하락하며 반도체주의 약세가 두드러졌다. 반면 NAVER, 신풍제약, 효성중공업, 삼성전기, SK텔레콤은 상승해 종목별 차별화가 뚜렷했고, 투자자 관심도 개별 재료로 분산됐다. 반도체 대형주 약세, 삼성전자·SK하이닉스 동반 하락

NAVER·신풍제약·효성중공업 등 개별 종목 강세

검색 상위 종목군, 지수보다 재료·수급에 관심 집중

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28일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체 대형주의 약세와 인터넷·제약·산업재 종목의 개별 강세가 맞물리며 종목별 차별화 장세가 나타나고 있다. 검색 비중 1위는 삼성전자(005930)로 20.98%를 기록했지만 주가는 26만2250원으로 전일 대비 3750원(-1.41%) 내렸다. 장 초반 시가는 26만2500원, 장중 저가는 26만2000원이다.검색 비중 2위 SK하이닉스(000660)도 16.57%의 높은 관심을 받았지만 주가는 169만4000원으로 3만6000원(-2.08%) 하락했다. 시가는 170만4000원, 장중 저가는 169만3000원까지 밀렸다. 시가총액 상위 반도체주가 동반 약세를 보이면서 개장 초반 투자심리도 다소 신중한 모습이다.반면 일부 대형주는 강세를 보이고 있다. 삼성전기(009150)는 141만7000원으로 3만2000원(+2.31%) 상승했고, 현대차(005380)는 40만2500원으로 4500원(+1.13%) 올랐다. NAVER(035420)는 22만6500원으로 1만원(+4.62%) 뛰며 검색 상위 종목 가운데 두드러진 상승폭을 나타냈다. SK텔레콤(017670)도 10만1900원으로 2800원(+2.83%), 효성중공업(298040)은 317만원으로 9만1000원(+2.96%) 상승했다.개별 종목 중에서는 신풍제약(019170)의 급등세가 눈에 띈다. 신풍제약은 1만400원으로 1560원(+17.65%) 급등하며 검색 상위권 종목 가운데 가장 높은 상승률을 기록했다. 한화오션(042660)은 9만100원(+0.56%), 삼성중공업(010140)은 2만1300원(+1.43%), LG전자(066570)는 19만9100원(+0.40%)으로 각각 오름세를 나타냈다.반대로 바이오와 일부 2차전지·지주 종목은 약세를 보였다. 삼성바이오로직스(207940)는 148만8000원으로 10만6000원(-6.65%) 급락했고, SK스퀘어(402340)는 105만3000원으로 1만5000원(-1.40%) 내렸다. POSCO홀딩스(005490)는 33만5500원(-1.18%), 에코프로(086520)는 9만700원(-1.41%), 알테오젠(196170)은 31만원(-0.48%), 대한광통신(010170)은 1만4780원(-0.54%)을 기록했다.보합권 흐름을 보이는 종목도 있다. 두산에너빌리티(034020)는 8만5900원, 삼성SDI(006400)는 56만9000원, LS ELECTRIC(010120)은 21만9500원으로 모두 전일과 같은 수준에서 거래되고 있다. 특히 두산에너빌리티와 LS ELECTRIC은 장 초반 각각 16만주, 4만주 이상의 거래량을 기록하며 수급 공방이 이어지는 모습이다.종합하면 개장 초반 검색상위 종목군에서는 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대표주의 조정에도 불구하고 NAVER, 신풍제약, 효성중공업 등 개별 종목으로 매수세가 분산되는 양상이 확인된다. 투자자 관심은 지수 방향성보다는 종목별 재료와 수급 변화에 더욱 쏠리는 분위기다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]