[마감시황]코스피, 반도체·전력기기 강세에 6,912.37 마감…외국인·기관 동반 순매수

세줄 요약 코스피가 반도체와 전력기기 관련 종목 강세에 힘입어 1% 넘게 올랐다. 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성전기 등이 상승했고 HD현대일렉트릭은 수주 기대에 급등했다. 외국인과 기관의 순매수가 지수 상승을 뒷받침했다. 반도체·전력기기 강세로 코스피 상승 마감

외국인·기관 순매수, 개인 대규모 순매도

HD현대일렉트릭 급등, 수주 기대 부각

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코스피가 반도체와 전력기기 관련 종목 강세에 힘입어 1% 넘게 올랐다.27일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 104.16포인트(1.53%) 오른 6,912.37에 거래를 마쳤다. 지수는 6,996.12로 출발해 장중 같은 수치까지 오른 뒤 6,841.88까지 저점을 낮췄지만 상승 마감했다. 거래량은 2억6545만7000주, 거래대금은 22조4689억8200만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1조9150억원어치를 순매도한 반면 외국인과 기관이 각각 1422억원, 1776억원어치를 순매수했다. 프로그램 매매는 차익거래 566억원, 비차익거래 1054억원으로 전체 1620억원 매수 우위를 기록했다.시가총액 상위 종목에서는 반도체주가 지수 상승을 이끌었다. 삼성전자(005930)는 1.72% 오른 26만6000원, SK하이닉스(000660)는 2.49% 오른 173만원에 마감했다. 삼성전기(009150)는 4.14% 상승한 138만5000원, LG에너지솔루션(373220)은 5.56% 오른 37만500원으로 거래를 마쳤다. 반면 현대차(005380)는 2.45% 내린 39만8000원, 삼성물산(028260)은 3.10% 하락한 37만5500원, 삼성바이오로직스(207940)는 0.31% 내린 159만4000원을 기록했다.장 전반에서는 반도체주 강세가 두드러졌고 전력기기 관련 종목에도 매수세가 유입됐다. 북미 노후 전력망 교체와 인공지능 확산에 따른 데이터센터 전력 수요 증가로 초고압 변압기 시장의 공급 부족이 이어지는 가운데 관련 업종 전반이 강세를 보였다. HD현대일렉트릭은 외국인 283억원, 기관 135억원 순매수에 힘입어 12.00% 급등했고, 2분기 신규 수주 14억4000만달러와 수주잔고 84억9000만달러가 부각됐다. 산일전기도 13.91% 올라 상승률 상위 종목에 이름을 올렸다.종목별로는 가온전선이 25.00% 급등했고 테이팩스 17.25%, 산일전기 13.91%, 동국제강 12.22%, 진양화학 12.09% 순으로 많이 올랐다. 반면 한화머시너리앤서비스홀딩스는 15.54% 급락했고 에이프로젠 12.41%, 이월드 11.53%, 미래에셋생명 10.82%, SHD 10.29% 순으로 하락 폭이 컸다.시장 전반으로는 상승 종목이 317개, 하락 종목이 539개, 보합 종목이 50개로 하락 종목 수가 더 많았지만 대형주 중심의 상승 탄력이 지수를 끌어올렸다. 이날 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 주간 종가보다 3.90원 내린 1380.90원에 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]