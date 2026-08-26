[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 26일 장 마감 직후 검색상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스가 차지하며 반도체주 관심이 높았다. 두산에너빌리티와 한국전력, 대우건설과 현대건설은 강세를 보였고, 현대차와 현대모비스, SK이노베이션은 약세로 업종별 온도차가 뚜렷했다. 삼성전자·SK하이닉스 검색상위, 반도체 관심 확대

전력·건설주 강세, 자동차·2차전지주 약세

SK아이이테크놀로지 상한가, 단기 수급 쏠림

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26일 장 마감 직후 네이버 금융 검색상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 검색비율 17.05%로 1위를 차지했다. 삼성전자는 전일 대비 4500원 오른 26만1500원에 거래를 마쳤고, 장중 26만6500원까지 오르며 반도체 대형주에 대한 투자자 관심을 다시 끌어올렸다. SK하이닉스(000660)도 0.60% 상승한 168만8000원으로 2위에 올라 반도체주 전반의 주목도가 높았다.검색 상위권에서는 업종별 온도차가 뚜렷했다. 현대차(005380)는 3.09% 내린 40만8000원, 현대모비스(012330)는 6.83% 하락한 46만4000원, 현대오토에버(307950)는 9.10% 급락한 41만4500원으로 마감해 자동차주 전반이 약세를 보였다. 반면 두산에너빌리티(034020)는 6.32% 오른 8만5800원으로 강세를 나타냈고, 한국전력(015760)도 6.42% 상승한 3만4800원을 기록해 전력·에너지 관련 종목으로 매수세가 유입됐다.개별 종목 가운데서는 SK아이이테크놀로지(361610)가 가장 두드러졌다. 이 종목은 가격제한폭까지 오른 1만9960원에 거래를 마치며 검색순위 6위에 올랐다. 거래량도 553만주를 넘기며 단기 수급 쏠림이 강하게 나타났다. 반면 SK이노베이션(096770)은 11.04% 급락한 11만1200원으로 낙폭이 컸고, 삼성SDI(006400)도 0.58% 내린 51만6000원에 마감해 2차전지 관련 종목 내에서도 종목별 차별화가 이어졌다.건설주도 강한 흐름을 보였다. 대우건설(047040)은 8.40% 오른 1만9100원으로 10위에 이름을 올렸고, 현대건설(000720)도 7.50% 상승한 13만400원으로 거래를 마쳤다. 장중 각각 1만9760원, 13만2600원까지 오르며 매수세가 확대됐다. 원전과 인프라 관련 기대감이 검색량 증가로도 이어진 모습이다.대형 성장주와 바이오주에서는 혼조세가 나타났다. NAVER(035420)는 0.23% 내린 22만원으로 약보합권에서 마감했고, 알테오젠(196170)은 1.96% 오른 31만1500원, 한미약품(128940)은 5.79% 상승한 53만원으로 상대적으로 강했다. HLB(028300)는 4.70% 하락한 3만6500원으로 부진했다. LG전자(066570)는 20만500원으로 보합 마감했고, 삼성전자우(005935)는 1.18% 오른 19만6800원을 기록했다.이날 검색상위 종목군은 반도체와 전력·건설 관련 종목으로 관심이 집중된 반면, 자동차와 일부 2차전지주에는 차익실현 매물이 출회된 장세로 요약된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]