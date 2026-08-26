[마감시황]코스닥, 826.87로 약보합 마감…개인 순매수에도 외국인·기관 동반 매도

세줄 요약 코스닥은 26일 장중 등락을 거듭한 끝에 826.87로 0.03% 내렸다. 개인이 1929억원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 918억원, 1052억원을 순매도하며 지수 상단을 막았다. 종목별로는 상한가 8개가 나오는 등 차별화가 두드러졌다. 코스닥, 개인 매수에도 826.87 약보합 마감

외국인·기관 동반 매도, 지수 상단 제한

상한가 8개 등 종목별 차별화 뚜렷

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코스닥이 26일 장 막판까지 보합권 공방을 벌인 끝에 소폭 내림세로 거래를 마쳤다. 개인 매수세가 유입됐지만 외국인과 기관의 동반 매도가 지수 상단을 제한했다.26일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 0.28포인트(-0.03%) 내린 826.87에 장을 마감했다. 지수는 824.77에 출발한 뒤 장중 832.21까지 올랐지만 815.53까지 밀리기도 했다. 거래량은 4억2547만3000주, 거래대금은 4조4350억7600만원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1929억원어치를 순매수하며 지수 방어에 나섰다. 반면 외국인은 918억원, 기관은 1052억원을 각각 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 66억원 순매도, 비차익거래 914억원 순매도로 전체 980억원 매도 우위를 나타냈다.시장 내부에서는 종목별 차별화가 두드러졌다. 이날 코스닥 시장에서 상승 종목은 907개, 하락 종목은 708개였고 보합은 111개였다. 상한가 8개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다. 지수는 약보합에 그쳤지만 개별 종목 변동성은 상대적으로 크게 나타났다.시가총액 상위 종목 가운데서는 알테오젠(196170)이 1.96% 오른 31만1500원, 에코프로(086520)가 2.11% 오른 8만7000원, 파마리서치(214450)가 6.63% 급등한 44만2000원에 마감했다. 반면 에코프로비엠(247540)은 0.89% 내린 11만1500원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.88% 내린 45만500원, 주성엔지니어링(036930)은 3.02% 하락한 17만3400원으로 장을 마쳤다. HLB(028300)도 4.70% 내린 3만6500원으로 부진했다.급등 종목도 잇따랐다. 시그네틱스와 CSA 코스믹, 유디엠텍은 나란히 30.00% 올라 상한가를 기록했고, 본느는 29.92%, 아이씨에이치는 29.91% 상승했다. 반면 하락률 상위에서는 애니플러스가 19.43% 급락했고 오가닉티코스메틱 11.72%, PS일렉트로닉스 11.57%, 셀리드 9.81%, 지니틱스 9.58% 하락했다.이날 국내 증시는 코스피와 코스닥의 흐름이 엇갈렸다. 코스피가 6808.21로 0.97% 오르며 강세를 보인 반면 코스닥은 826.87로 소폭 밀렸다. 코스닥은 전날 1.70% 오른 데 이어 추가 상승을 시도했지만, 외국인과 기관의 매도 우위 속에 보합권에서 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]