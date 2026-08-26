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[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-08-26 09:26
수정 2026-08-26 09:26
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세줄 요약
  • 삼성전자·SK하이닉스 검색상위 주도
  • 한미약품·현대건설 등 강세 종목 부각
  • SK이노베이션·NAVER 등 약세 확대
이미지 확대


26일 오전 9시 5분 기준 네이버 금융 검색상위 종목 흐름을 보면 반도체와 대형주를 중심으로 투자자 관심이 집중되고 있다. 검색비율 1위는 삼성전자(005930)로 21.52%를 기록했고, 현재가는 25만 8500원으로 전일 대비 1500원(0.58%) 상승했다. 장 초반 거래량은 103만 5587주를 나타냈다. 2위 SK하이닉스(000660)는 검색비율 16.83%, 현재가 169만 7000원으로 1만 9000원(1.13%) 오르며 동반 강세를 보였다.

상승률 상위권에서는 한미약품(128940)이 두드러졌다. 한미약품은 53만 4000원으로 3만 3000원(6.59%) 급등했고, 현대건설(000720)은 12만 5400원으로 4100원(3.38%) 상승했다. 두산에너빌리티(034020)도 8만 2800원으로 2100원(2.60%) 올랐고, LS ELECTRIC(010120)은 19만 9000원으로 1.84% 상승했다. 한화오션(042660) 역시 8만 7600원으로 1.15% 오르며 강세 흐름에 동참했다.

반면 하락 종목도 적지 않았다. SK이노베이션(096770)은 11만 900원으로 1만 4100원(-11.28%) 급락해 검색상위 종목 가운데 가장 큰 낙폭을 기록했다. 삼성전기(009150)는 132만 3000원으로 3만 9000원(-2.86%) 내렸고, NAVER(035420)는 21만 6000원으로 4500원(-2.04%) 하락했다. 삼성SDI(006400)는 51만 1000원으로 1.54% 내렸으며, SK스퀘어(402340)도 104만 7000원으로 1.23% 약세를 보였다.

시가총액 상위주 가운데서는 삼성전자우(005935)가 19만 5700원으로 0.62% 상승했고, 현대차(005380)는 42만 2000원으로 0.24% 올랐다. 한미반도체(042700)는 21만 8000원으로 0.23% 상승하며 보합권 강세를 나타냈다. 반면 알테오젠(196170)은 30만 2500원으로 0.98% 하락했고, LG전자(066570)는 19만 8900원으로 0.80% 내렸다. POSCO홀딩스(005490)도 32만 9500원으로 0.75% 밀렸다.

장 초반 검색상위 흐름은 반도체와 일부 제약, 인프라 관련 종목으로 매수세가 유입되는 반면 2차전지와 일부 인터넷, 전기전자 종목에는 차익실현성 매물이 출회되는 양상이다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 검색비율 합산 38% 이상을 차지하며 시장 관심을 주도하고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
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