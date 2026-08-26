[서울데이터랩]코스피, 하락 출발 뒤 상승 전환…삼성전자·SK하이닉스 강세에 6774.77 마감

세줄 요약 코스피가 하락 출발했지만 삼성전자와 SK하이닉스 강세, 개인의 2271억원 순매수에 힘입어 상승 전환했다. 지수는 장중 저점 6704.10까지 밀렸다가 6777.16까지 반등했고, 전일 대비 32.03포인트 오른 6774.77로 마감했다. 하락 출발 뒤 반도체 대형주 강세로 반등

개인 2271억원 순매수, 외국인·기관 순매도

코스피 32.03포인트 상승, 6774.77 마감

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코스피가 하락 출발 이후 빠르게 상승 전환하며 반등에 성공했다. 장 초반 약세로 출발했지만 반도체 대형주 강세와 개인 매수세가 지수를 끌어올리며 전일 대비 상승 마감했다.26일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전일보다 32.03포인트(0.48%) 오른 6774.77에 거래를 마쳤다. 지수는 15.49포인트 내린 6727.25로 출발한 뒤 장중 저점 6704.10까지 밀렸으나, 이후 상승 전환해 6777.16까지 오르며 반등 폭을 키웠다. 장 초반에는 6745.23, 6771.90 등 수준에서 오름세가 확인됐고, 원·달러 환율은 오전 9시 5분 기준 1383.9원에 거래됐다.수급별로는 개인이 2271억원 순매수하며 지수 방어에 나섰다. 반면 외국인은 2539억원, 기관은 79억원 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 115억원 순매수였지만 비차익거래가 2825억원 순매도로 집계되면서 전체 2710억원 순매도를 나타냈다.시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(005930)와 SK하이닉스(000660)가 각각 1.36%, 1.01% 오르며 지수 상승을 주도했다. 삼성전자우(005935)도 0.93% 상승했고 삼성물산(028260)은 1.50% 올랐다. 반면 SK스퀘어(402340)는 1.23%, 삼성전기(009150)는 1.62%, LG에너지솔루션(373220)은 1.57% 내렸고 현대차(005380)와 KB금융(105560)도 약세를 보였다. 삼성바이오로직스(207940)는 보합으로 마쳤다.시장 전반에서는 상승 종목이 449개로 하락 종목 354개를 웃돌았고 보합은 78개였다. 거래량은 3억5201만 주, 거래대금은 1조9504억5400만 원으로 집계됐다.개별 종목 장 초반 흐름을 보면 전진건설로봇이 21.80% 급등했고 에이프로젠 18.80%, 이월드 13.70%, 금호건설 12.94%, 진양화학 12.92%로 높은 상승률을 나타냈다. 반면 대구백화점은 23.13% 급락했고 SK이노베이션 12.96%, STX그린로지스 8.64%, SK이노베이션우 8.05%, 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B 6.82% 하락했다.최근 코스피는 8월 20일 6852.58에서 21일 6912.95까지 올랐다가 24일 6696.96으로 급락한 뒤 25일 6742.74로 반등했고, 이날 다시 상승 흐름을 이어갔다. 다만 종가 기준으로는 52주 최고 9385.59와는 여전히 큰 격차가 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]