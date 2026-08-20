‘40조 주주환원’ SK하이닉스 11%대↑…코스피 매수 사이드카

세줄 요약 SK하이닉스가 40조원 규모 자사주 매입·소각과 3년간 잉여현금흐름 50% 이상 환원 정책을 발표하자 주가가 11%대 급등했다. 삼성전자도 강세를 보였고, 코스피는 5%대 급등하며 6800선을 회복해 매수 사이드카가 발동했다. SK하이닉스 40조원 자사주 매입·소각 발표

주가 11%대 급등, 삼성전자도 동반 상승

코스피 6800선 회복, 매수 사이드카 발동

이미지 확대 SK하이닉스 2분기 영업이익 60조5천426억원 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2026.7.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 2분기 영업이익 60조5천426억원 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 2026.7.29 연합뉴스

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40조원에 달하는 자사주 매입 및 소각을 발표한 SK하이닉스가 20일 장 초반 11%대 급등하고 있다. 이에 전날 5%대 급락했던 코스피는 5%대 급등하며 6800선을 회복한 데 이어 매수 사이드카가 발동됐다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 7.53% 상승 출발해 오전 10시 11%대로 상승폭을 키우고 있다.삼성전자는 3%대 상승 출발해 같은 시각 7%대 상승 중이다.이날 코스피는 209.17포인트(3.23%) 오른 6680.34에 출발해 같은 시각 5%대 상승하며 6800선을 회복했다. 급등장에 유가증권시장에는 매수 사이드카가 발동됐다.앞서 전날 SK하이닉스는 40조원 규모로 자사주를 취득해 전량 소각하겠다고 공시했다. 또 향후 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 환원하는 내용의 새로운 주주환원 정책도 결정했다.전날 9% 넘게 급락했던 SK하이닉스는 40조원 규모의 주주환원 정책에 힘입어 넥스트레이드(NXT) 애프터마켓에서 이날 하락분을 대부분 되돌리며 반등을 예고했다.이어 간밤 미 국채금리가 하락하자 뉴욕증시 3개 지수가 모두 상승 마감하면서 전날 5.8% 급락한 코스피에도 훈풍이 이어지고 있다.코스닥 지수는 19.53포인트(2.37%) 오른 843.99에 개장해 같은 시각 2%대 상승 중이다.