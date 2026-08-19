[서울데이터랩]코스피 시총상위주 장중 약세…삼성전자·SK하이닉스 7~8%대 급락

세줄 요약 19일 코스피 시총 상위주가 전반적 약세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 7%대, 8%대 급락했고 삼성전자우도 밀렸다. SK스퀘어·삼성생명 등 낙폭이 컸고, 현대차·기아와 금융주도 하락했다. 일부 에너지·바이오·방산주는 상승했다. 코스피 시총 상위주 전반 약세 흐름

삼성전자·SK하이닉스 7~8%대 급락

자동차·금융주 동반 하락, 일부만 상승

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19일 오후 12시 20분 기준 코스피 시가총액 상위 종목들은 전반적으로 약세 흐름을 이어가고 있다. 반도체와 자동차, 금융, 지주사 등 주요 대형주 전반에 매도세가 확산되는 모습이다.시가총액 1위 삼성전자(005930)는 24만8500원으로 전일 대비 2만원(7.45%) 내렸고, SK하이닉스(000660)는 152만3000원으로 13만9000원(8.36%) 하락했다. 삼성전자우(005935)도 17만4300원으로 7.43% 밀렸다. 반도체 대형주의 낙폭이 두드러지면서 투자심리가 위축되는 양상이다.낙폭 상위권에서는 SK스퀘어(402340)가 101만6000원으로 10.48% 급락했고, 삼성생명(032830)도 27만8500원으로 10.31% 내렸다. SK(034730)는 54만8000원으로 7.12%, 삼성물산(028260)은 34만5000원으로 6.50% 하락하며 지주 및 금융·보험 계열 종목들도 동반 약세를 보였다.자동차주도 부진했다. 현대차(005380)는 41만3000원으로 5.06%, 기아(000270)는 13만1700원으로 4.01% 하락했다. 현대모비스(012330) 역시 50만4000원으로 2.70% 내리며 업종 전반이 조정받는 모습이다.금융주 가운데 KB금융(105560)은 16만3000원으로 3.26%, 신한지주(055550)는 10만4200원으로 2.16% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만6100원으로 2.31%, HD현대중공업(329180)은 47만4000원으로 3.17%, 셀트리온(068270)은 19만4400원으로 0.56% 각각 내렸다.반면 일부 종목은 견조한 흐름을 나타냈다. LG에너지솔루션(373220)은 35만4500원으로 1.00% 상승했고, 삼성바이오로직스(207940)는 153만5000원으로 0.26% 올랐다. 한화에어로스페이스(012450)는 117만원으로 2.09% 상승하며 시총 상위주 가운데 상대적으로 강한 흐름을 보였다. 삼성SDI(006400)도 49만1000원으로 0.61% 상승했다.거래량 측면에서는 삼성전자가 1299만9450주로 가장 활발했고, SK하이닉스 234만5012주, 삼성전자우 185만125주, 두산에너빌리티 115만9930주 등이 뒤를 이었다. 수급이 대형주 중심으로 빠르게 움직이면서 장중 변동성도 확대되는 분위기다.이날 시총 상위 종목군에서는 상승 종목보다 하락 종목 수가 압도적으로 많아 지수 전반에 부담으로 작용하는 모습이다. 특히 반도체와 자동차, 금융 대표주의 낙폭이 커 투자자들의 경계심도 한층 높아지고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]