“어제 하닉 170층 구조대 왔는데” 하루만에 -8% 급락, 파랗게 질렸다 [내가샀다]

5거래일간 17% 오르다 8%대 급락

‘금리 발작’ 우려에 주요국 증시 ‘찬물’

“펀더멘털 훼손 없지만, 민감도 이어질 것”

이미지 확대 코스피 급락 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 5~6%대 하락세를 보이며 오전 9시 6분 2초를 기해 사이드카가 발동됐다. 2026.8.19 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 코스피 급락 19일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등 시황이 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 5~6%대 하락세를 보이며 오전 9시 6분 2초를 기해 사이드카가 발동됐다. 2026.8.19 뉴스1

세줄 요약 SK하이닉스가 5거래일 17% 급등 뒤 하루 만에 8%대 급락했다. 미 국채 장기금리 상승과 지정학적 불안이 겹치며 반도체주가 흔들렸고, 삼성전자와 코스피도 동반 하락해 시장 전반에 변동성이 커졌다. SK하이닉스, 5거래일 급등 뒤 8%대 급락

미 국채 금리 급등, 반도체주 동반 약세

코스피 5% 하락, 매도 사이드카 발동

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5거래일 동안 17% 오르며 ‘V자 반등’하는 듯했던 SK하이닉스가 19일 8%대 급락하고 있다. 미 국채 금리 급등에 ‘반도체 투톱’을 비롯한 대부분의 종목이 파랗게 질리며 ‘변동성 장세’가 재차 증시를 덮쳤다.이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 장 초반 9%대 급락한 데 이어 이날 오전 11시 20분 전 거래일 대비 8.12% 하락한 152만 7000원에 거래되고 있다.SK하이닉스는 미 반도체주가 반등하고 주주환원에 대한 기대감이 고개를 들면서 지난 5거래일 동안 17.04% 올랐다. 그러나 장 초반 8%대까지 치솟으며 180만원대를 눈앞에 뒀지만 이후 상승분을 반납하고 1.03% 상승에 그쳤다. 이어 이날 큰 폭으로 하락한 뒤 좀처럼 회복하지 못하고 있다.삼성전자도 장 초반 8%대까지 하락한 데 이어 같은 시각 6.80% 하락한 25만 250원을 가리키고 있다. 코스피는 이날 5%대 하락해 6500선이 무너졌으며, 개장과 동시에 매도 사이드카가 발동됐다.미 국채 금리 급등이 빚은 ‘금리 발작’ 우려가 글로벌 증시에 삭풍을 일으켰다. 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)에 따른 협상 시한이 종료되고도 MOU 연장을 거부하자 지정학적 불안이 커졌고, 이에 브렌트유는 배럴당 90달러를 돌파했다.인플레이션 압력이 커지면서 미 30년 만기 국채 금리는 2007년 이후 19년 만의 최고 수준인 장중 연 5.33%대까지 치솟았다.국채 금리가 추세적 상승을 이어갈 수 있다는 우려에 간밤 미 뉴욕증시에서 엔비디아(-2.343%), 마이크론 테크놀로지(-7.02%) 등이 급락하며 필라델피아 반도체 지수는 4.98% 하락했다. 특히 메모리 반도체주가 급락한 여파로 코스피에는 하방 압력이 높아졌다.한지현 키움증권 연구원은 “주요국 증시가 2분기 실적 시즌을 치르면서 회복 모멘텀을 만들었고 소비자물가지수(CPI) 등 지표를 통해 미 연방준비제도의 9월 금리 동결에 대한 기대감이 확보됐으나, 미국 장기채 금리 상승이 증시 발목을 붙잡고 있다”고 분석했다.이어 “펀더멘털 훼손이 일어나지는 않았지만 미 장기채 금리 등 지표에 대한 민감도는 이번 주 중 일시적으로 높아질 것”이라면서도 “7월에 비해 증시 변동성은 낮아진 환경이며, 7월 당시의 코스피 밸류에이션 부담이 크지 않은 상태”라고 덧붙였다.