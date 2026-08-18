아침엔 불장이었는데…삼전 돌연 ‘파란불’, 코스피 다시 ‘털썩’

‘삼전닉스’ 급등에 개인 ‘팔자’
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7100선 회복한 코스피
코스피가 7100선을 회복하며 상승 출발한 18일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 나오고 있다. 이날 코스피는 2.15% 오른 7127.77, 코스닥은 0.22% 오른 866.59로 개장했다. 2026.8.18 뉴스1
삼성전자가 장 초반 4%대 급등하다 상승분을 반납하고 하락 전환했다. 8%대 급등하던 SK하이닉스도 상승폭을 줄이는 등 코스피 전반이 차갑게 식었다.
18일 오전 11시 35분 코스피는 전 거래일 대비 0.69% 하락한 6929.58을 가리키고 있다.
이날 코스피는 전 거래일 대비 149.83포인트(2.15%) 오른 7127.77로 출발해 3%대 상승하며 장 초반 7200선을 넘어섰지만, ‘삼전닉스’의 상승세가 꺾이자 ‘파란불’을 켰다.
삼성전자는 이날 장 초반 4%대 급등해 29만원대 탈환을 시도했지만, 오전 11시를 넘어서며 하락 전환해 현재 0.73% 하락한 27만 2500원에 거래되고 있다.
SK하이닉스는 이날 8%대 급등해 170만원대에 안착하는 듯했지만, 같은 시각 상승폭을 2% 안팎으로 줄였다.
현재까지 개인 투자자는 유가증권시장에서 6400억원어치, 기관은 1400억원어치 순매도 중이다. 외국인 홀로 8500억원어치를 사들이고 있다.
간밤 미 뉴욕증시는 유가 상승에 하락 마감했지만, 샌디스크가 8%대 급등하는 등 반도체주가 반등을 이어가며 필라델피아 반도체 지수는 1.6% 상승 마감했다.
그러나 장 초반 급등에 개인이 차익 실현에 나서고, 뉴욕증시 시간 외 거래에서 마이크론 테크놀로지와 샌디스크 등 반도체주가 하락 거래되자 하방 압력을 받는 모양새다.
세줄 요약
- 코스피 장 초반 급등 뒤 상승분 반납
- 삼성전자 하락 전환, SK하이닉스 상승 둔화
- 개인·기관 순매도, 외국인 대규모 순매수
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