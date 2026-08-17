“하닉 280층, 주식창 열때마다 손 떨려” 194만 유튜버도 물렸다 [내가샀다]

랄랄 “주식 하락장 우울증 걸린 듯”

미자·홍진경도 ‘하닉 고층’ 갇혀

나흘간 15% 반등, 개미들 3조 순매도

이미지 확대 유튜버 랄랄이 16일 자신의 채널에 공개한 영상에서 SK하이닉스 ‘280층’에 갇혀 있다며 ‘주식 하락장 우울증’에 걸린 것 같다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘랄랄’ 닫기 이미지 확대 보기 유튜버 랄랄이 16일 자신의 채널에 공개한 영상에서 SK하이닉스 ‘280층’에 갇혀 있다며 ‘주식 하락장 우울증’에 걸린 것 같다고 밝혔다. 자료 : 유튜브 ‘랄랄’

이미지 확대 유튜브 ‘미자네 주막’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 ‘미자네 주막’ 캡처

세줄 요약 SK하이닉스 주가가 고점 대비 55% 가까이 급락한 뒤 소폭 반등하자 랄랄, 홍진경, 미자 등 유명인 투자자들의 손실 고백이 이어졌다. 개인은 3거래일간 3조원 넘게 팔았고 외국인은 대거 사들였다. SK하이닉스 급락 뒤 소폭 반등 흐름

랄랄·홍진경·미자 손실 고백 확산

개인 매도, 외국인 매수세 대조

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SK하이닉스 주가가 고점 대비 55% 가까이 주저앉은 뒤 소폭 반등한 가운데, 194만명의 팔로워를 보유한 유명 유튜버 랄랄이 “280층에 갇혀 있다”며 주식 하락으로 인한 우울감에 빠져 있다고 밝혔다.17일 방송가에 따르면 랄랄은 전날 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 “주식 하락장 우울증에 걸린 것 같다”고 말했다.랄랄은 “280층에 사람 있어요”라는 가사가 담긴 노래를 배경음악으로 자신의 심경을 전했다. 그는 “아침에 눈을 뜨자마자 주식창을 확인했을 때 좌절감을 느끼는 증후군을 겪고 있다”며 “나아질 기미가 안 보인다. 삶이 행복하지 않다”고 털어놓았다.SK하이닉스 ‘고층’에서 하염없이 구조대를 기다리는 연예인은 랄랄뿐만이 아니다.방송인 홍진경은 경제 콘텐츠 크리에이터 최고민수(박민수)의 추천을 받아 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 매수한 뒤 급락장을 맞았다.이후 그는 지난 6일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 최고민수를 만나 “선생님이 사라고 해서 샀는데 계속 빠진다. 왜 비쌀 때 사라고 했나”고 하소연했다.코미디언 미자는 증시가 고점을 향해 가던 지난 6월 중순 자신의 소셜미디어(SNS)에 SK하이닉스가 장중 270만원을 터치한 화면과 함께 “방금 SK하이닉스 들어갔다. 이번에도 잃으면 내 인생 주식은 없다”고 밝혔다.이후 증시가 급락한 뒤 그는 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상에서 “주식 폭삭 망했다더니 어떻게 됐나”는 아버지 장광의 말에 “지금 털면 죽는다”고 답해 네티즌의 공감을 샀다.SK하이닉스는 지난 6월 22일 191만 9000원에 마감하며 종가 기준 최고가를 쓴 뒤 곤두박질쳤다.글로벌 증시에 불어닥친 ‘메모리 반도체 고점론’ 우려와 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 청산 등의 여파, 실적 발표 이후의 ‘셀온’ 현상 등을 거치며 지난달 30일 132만 2000원까지 주저앉으며 고점 대비 54.7% 하락했다.이후 소폭 반등해 140만~150만원 사이에서 맴돌던 주가는 지난 11일부터 4거래일 동안 15.8% 상승, 14일 164만 5000원에 마감하며 160만원선을 회복했다.외국인이 3거래일 연속 SK하이닉스를 사들이는 동안 개인 투자자들은 앞다투어 ‘탈출’ 혹은 차익 실현에 나서는 모양새다.한국거래소에 따르면 개인 투자자들은 지난 3거래일(12~14일)간 SK하이닉스 주식을 3조 680억원 순매도했다. 같은 기간 외국인은 3조 1570억원 순매수했다.