나흘동안 16% 오르자 “괜히 팔았나”…최태원 “전쟁같은 상황” [나만없어]

CNBC 인터뷰서 “메모리 부족 내년 더 심해”

132만원 급락 후 반등해 160만원대

이미지 확대 경제부총리 및 경제6단체장이 참석하는 성장전략TF1차회의가 5일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 개최된 가운데 최태원 대한상의회장이 모두발언을 하고 있다. 2025.8.5 홍윤기 기자 닫기 이미지 확대 보기 경제부총리 및 경제6단체장이 참석하는 성장전략TF1차회의가 5일 서울 중구 대한상의 챔버라운지에서 개최된 가운데 최태원 대한상의회장이 모두발언을 하고 있다. 2025.8.5 홍윤기 기자

세줄 요약 최태원 SK그룹 회장은 CNBC 인터뷰에서 메모리 반도체 수요가 폭발적으로 늘어 내년이 공급 부족의 정점이 될 것이라고 말했다. 고객사 물량은 올해의 거의 두 배인데, 증설에는 4~5년이 걸려 부족이 이어질 수 있다고 봤다. AI 확산도 수요를 더 키운다고 했다. 내년 메모리 공급 부족 심화 전망

AI 확산으로 반도체 슈퍼사이클 지속

SK하이닉스 주가 4거래일 연속 반등

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고점 대비 반토막 났던 SK하이닉스 주가가 반등하는 가운데, 최태원 SK그룹 회장이 메모리 반도체 수요에 대해 “전쟁 같은 상황”이라며 공급 부족이 이어질 것이라고 밝혔다.최 회장은 13일(현지시간) 공개된 미 경제 매체 CNBC와의 인터뷰에서 “내년은 메모리 공급 부족이 가장 심각한 해가 될 것”이라며 이같이 말했다.그는 “고객사들이 요구하는 내년 물량은 올해의 거의 두 배”라며, 이처럼 수요가 폭발적으로 증가하고 있지만 “생산 능력을 확장하려면 최소 4~5년이 필요하다. 메모리 기업들은 아직 증설 준비를 하지 못했다”라고 지적했다.최 회장은 ‘반도체 슈퍼사이클’이 상당 기간 이어질 것이라는 전망을 내놓았다. 그는 “인공지능(AI)은 성장할수록 막대한 메모리를 필요로 한다”면서, 특히 한 사람이 여러 AI 에이전트를 사용하는 탓에 더 많은 메모리가 필요하다고 설명했다.그러면서 “모두가 메모리 칩을 원하지만, 메모리가 없으면 AI 컴퓨팅 시스템과 AI 칩을 생산할 수 없다”며, 생산 능력을 최대한 빨리 확대하기 위한 노력을 기울이고 있다고 덧붙였다.SK하이닉스는 지난 6월 종가 기준 291만원을 돌파한 뒤 급락세를 탔다. 지난달 30일 132만 2000원까지 추락한 뒤 이튿날 30% 급등한 SK하이닉스는 이후 등락을 이어가고 있다.지난달 29일 실적 발표 이후 새 주주 환원 정책을 발표하지 않으면서 이달 초 주가가 지지부진했지만, ‘메모리 고점론’ 우려가 상당 부분 해소되고 메모리 반도체주 투심이 회복되며 지난 4거래일 동안 15.8% 상승하며 이날 160만원대를 회복했다.최 회장은 SK하이닉스 주가가 급락하던 지난달 17일에는 투자자들을 향해 “샀다 팔았다 하지 말라”고 조언하기도 했다.최 회장은 당시 제주에서 열린 대한상공회의소 하계포럼에서 상의 회장 자격으로 연단에 올라 “메모리는 앞으로도 계속 필요하기 때문에 시간을 두고 보면 우상향한다”며 “샀다 팔았다 하기보다 보유하는 것이 자산을 지키는 데 도움이 된다”고 말했다.최 회장은 “기대가 커지면 (주가가) 크게 오르고 기대에 미치지 못하면 다시 조정을 받기도 한다”면서 “메모리 수요는 앞으로 기하급수적으로 늘어날 수밖에 없다”는 견해를 밝혔다.