[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 13일 오전 개장 직후 국내 증시에서는 반도체와 대형주를 중심으로 매수세가 유입되며 검색상위 종목들이 대체로 강세를 보였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 오르며 시장 관심을 끌었고, 삼성전기와 두산퓨얼셀 등도 큰 폭 상승했다. 개장 초반 반도체 대형주 중심 매수세 유입

삼성전자·SK하이닉스 동반 강세로 관심 집중

삼성전기·두산퓨얼셀 등 개별 종목 급등

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개장 초반 국내 증시에서는 반도체와 대형주를 중심으로 매수세가 유입되며 투자자 관심이 집중된 종목들이 전반적으로 강세를 나타내고 있다. 13일 오전 9시 05분 기준 네이버 금융 검색상위 종목을 보면 상위 20개 종목 가운데 대부분이 상승세를 보이고 있으며, 보합은 삼성SDI(006400)와 셀트리온(068270) 2개 종목에 그쳤다.검색 비율 1위는 삼성전자(005930)로 22.91%를 기록했다. 삼성전자는 전일 대비 1만 2500원 오른 26만 8000원에 거래되며 4.89% 상승 중이다. 장중 시가는 26만 7500원, 고가는 26만 8000원, 저가는 26만 5000원이다. 2위 SK하이닉스(000660)는 검색 비율 18.16%로 뒤를 이었고, 주가는 9만 6000원 오른 160만원으로 6.38% 상승했다.반도체 관련 종목의 강세가 특히 두드러졌다. 삼성전기(009150)는 13만 6500원 오른 147만 1500원으로 10.22% 급등했고, 한미반도체(042700)도 4.60% 상승한 22만 7500원에 거래됐다. LG이노텍(011070) 역시 4.80% 오른 63만 3000원을 기록했다. 반도체 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스가 나란히 강세를 보이면서 관련 밸류체인 전반으로 온기가 확산되는 모습이다.시가총액 상위 대형주들도 대체로 견조했다. LG전자(066570)는 2.44% 오른 21만원, 현대차(005380)는 4.15% 상승한 42만 6500원에 거래되고 있다. NAVER(035420)는 1.86% 오른 21만 9500원, 한화오션(042660)은 2.22% 상승한 9만 2100원을 나타냈다. 삼성전자우(005935)도 1.85% 오른 18만 9550원으로 오름세다.개별 종목 가운데서는 삼성전기와 두산퓨얼셀(336260)의 상승폭이 가장 컸다. 두산퓨얼셀은 10.20% 오른 3만 9450원에 거래 중이며, SK스퀘어(402340)도 9.18% 오른 111만 8000원으로 강세다. 미래에셋증권(006800)은 8.77% 상승한 3만 9700원까지 오르며 금융주 가운데 눈에 띄는 흐름을 보였다.반면 2차전지와 바이오 일부 종목은 상대적으로 제한적인 움직임을 나타냈다. 삼성SDI와 셀트리온은 나란히 보합권에 머물렀고, 알테오젠(196170)은 0.31% 상승에 그쳤다. 에코프로(086520)도 1.10% 오르는 데 머물며 다른 검색상위 강세 종목들과 비교해 상승 탄력이 크지 않았다.전체적으로 개장 초반 검색상위 종목군은 반도체, 전기전자, 일부 산업재를 중심으로 투자심리가 개선되는 양상이다. 특히 검색 비중 상위권을 차지한 삼성전자와 SK하이닉스의 동반 강세가 시장 관심을 이끌며 초반 투자심리를 지지하고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]