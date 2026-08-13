[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 상승 출발 뒤 약세 전환…외국인·기관 매도에 857.01 마감

세줄 요약 코스닥은 13일 장 초반 863.15로 출발해 869.64까지 상승했으나 외국인과 기관의 매도세에 밀리며 857.01로 마감했다. 개인은 1406억원을 순매수했지만 외국인 880억원, 기관 469억원 순매도가 부담이 됐고 하락 종목이 우세했다. 장 초반 상승 출발 뒤 외국인·기관 매도에 약세 전환

개인 1406억원 순매수에도 지수 방어 실패

상승 698개·하락 885개로 종목별 약세 우세

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코스닥이 13일 장 초반 상승 출발했지만 외국인과 기관의 동반 매도에 밀리며 약세로 거래를 마쳤다.13일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전일보다 4.24포인트(0.49%) 오른 863.15로 출발했다. 장중 한때 869.64까지 오르며 상승 폭을 키웠지만 이후 하락 전환해 857.01에 거래를 마쳤다. 전일 종가 858.91보다 1.90포인트(0.22%) 내린 수치다.수급별로는 개인이 1406억원 순매수에 나섰지만 외국인이 880억원, 기관이 469억원 순매도하며 지수에 부담을 줬다. 프로그램 매매는 차익거래 14억원 순매도, 비차익거래 688억원 순매도로 전체 702억원 매도 우위를 나타냈다.시장 전반적으로는 하락 종목이 우세했다. 코스닥 시장에서 상승 종목은 698개, 하락 종목은 885개였고 보합은 109개로 집계됐다. 상한가 종목은 2개, 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목은 혼조세를 보였다. 알테오젠(196170)은 31만2750원으로 1.50% 내렸고 에코프로(086520)는 9만800원으로 0.55%, 에코프로비엠(247540)은 11만3400원으로 0.87% 하락했다. HLB(028300)는 4만850원으로 1.80%, 에이비엘바이오(298380)는 8만4900원으로 2.19% 밀렸다. 반면 레인보우로보틱스(277810)는 49만2500원으로 0.51%, 주성엔지니어링(036930)은 17만7400원으로 1.95%, 원익IPS(240810)는 11만8200원으로 6.01%, 이오테크닉스(039030)는 39만8500원으로 3.37% 올랐다.개장 초반 개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 케이앤에스아이앤씨가 2만2000원으로 100.00% 급등했고 골드앤에스는 2230원, 엣지파운드리는 3350원으로 각각 가격제한폭까지 올랐다. 아주IB투자는 4345원으로 23.09%, 한탑은 3275원으로 17.17% 상승했다.반면 하락률 상위에서는 시스웍이 50원으로 94.38% 급락했고 노을은 519원으로 20.88%, 에스에너지는 657원으로 13.44%, 좋은사람들은 273원으로 12.50%, SDN은 613원으로 11.54% 내렸다.이날 코스닥은 코스피가 같은 시각 6773.92로 2.96% 오른 채 출발한 흐름과 함께 장 초반 동반 강세를 보였지만, 코스닥은 상승세를 지키지 못하고 장중 고점 대비 밀리며 약보합권에서 마감했다. 거래량은 8만8674천 주, 거래대금은 1조693억7600만원으로 집계됐다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]