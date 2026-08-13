[속보] SK하이닉스 7%대 급등…코스피 6800선 회복

세줄 요약 삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반 급등하면서 코스피가 6800선을 회복했다. 미국 7월 CPI가 예상치에 부합한 데다 마이크론과 SK하이닉스 ADR 강세가 이어지며 반도체주 전반에 매수세가 붙었다. 코스닥은 보합권에서 움직였다. 삼성전자·SK하이닉스 급등, 코스피 6800선 회복

미국 CPI 부합과 마이크론 강세, 반도체주 훈풍

SK스퀘어·삼성전기·현대차 등 동반 상승

이미지 확대 코스피 3거래일 연속 상승 마감 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 2026.8.12 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 3거래일 연속 상승 마감 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피가 표시돼 있다. 2026.8.12 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

13일 삼성전자와 SK하이닉스가 급등하면서 코스피가 6800선을 회복했다.이날 코스피는 전 거래일 대비 194.88포인트(2.96%) 오른 6773.92로 개장해 장 초반 4%대 급등하며 6800선에 안착했다.삼성전자는 4.70% 상승 출발해 장 초반 5%대까지 상승폭을 키우고 있으며, SK하이닉스는 5.19% 상승 출발해 7%대 급등하고 있다.전날 발표된 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)가 예상치와 부합한 가운데 간밤 미 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지가 4.92%, SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)이 9.01% 급등하는 등 메모리 반도체주에 훈풍이 불자 코스피에도 상승 탄력이 붙었다.SK스퀘어는 10.55%, 삼성전기는 12.81%, 현대차는 4.15% 오르는 등 코스피 시가총목 상위 종목들 상당수도 상승 중이다.코스닥 지수는 4.24포인트(0.49%) 오른 863.15로 출발해 장 초반 보합세다.