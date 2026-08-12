“탈모 막으려면 두피에도 선크림을”…‘역대급 실적’에 29% ‘불기둥’ [나만없어]

‘K뷰티’ 질주에 주가 연일 급등

한국콜마, 분기 매출 1000억원 돌파

코스맥스·코스메카코리아도 20%대↑

이미지 확대 한국콜마가 개발한 두피용 자외선 차단제 ‘스칼프 선에센스’. 자료 : 한국콜마 닫기 이미지 확대 보기 한국콜마가 개발한 두피용 자외선 차단제 ‘스칼프 선에센스’. 자료 : 한국콜마

세줄 요약 한국콜마가 2분기 영업이익 1103억원으로 분기 첫 1000억원을 넘기며 사상 최대 실적을 냈다. 선크림과 스킨케어 수요가 급증한 가운데 두피 전용 선케어 개발까지 부각되며 주가가 장 초반 29% 뛰었다. 2분기 영업이익 1103억원, 첫 1000억 돌파

매출·순이익 모두 역대 최대, 전망치 상회

선크림 수요 급증과 두피 선케어 개발 부각

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화장품 ODM(제조업자 생산 개발) 대표주자인 한국콜마가 2분기 사상 최대 실적을 앞세워 장 초반 29% 급등했다. 그간 반도체 랠리에 밀려 주목받지 못했던 ‘K뷰티’ 업계가 잇달아 2분기 호실적을 발표하며 ‘삼전닉스’가 주춤한 사이 불기둥을 뿜고 있다.12일 유가증권시장에서 한국콜마는 오전 10시를 전후해 전 거래일 대비 29.10%까지 상승폭을 키웠다.이날 발표된 ‘역대급 실적’이 주가를 끌어올렸다. 한국콜마는 이날 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 전년 동기 대비 50.2% 증가한 1103억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다.이는 시장 전망치를 약 17% 웃돈 것으로, 분기 영업이익이 1000억원을 돌파한 것은 처음이다. 2분기 매출액은 17.9% 증가한 8613억원, 순이익은 68.9% 급증한 706억원으로 잠정 집계됐다. 2분기 매출과 순이익 또한 역대 최대다.코스맥스와 함께 K뷰티 ODM ‘양대 산맥’인 한국콜마는 특히 선크림과 스킨케어 시장에서 독보적인 입지를 다졌다. 미국 올리브영과 아마존 등에서 품절 대란을 일으킨 조선미녀의 ‘맑은쌀 선크림’, 라운드랩의 ‘자작나무 수분 선크림’, 스킨천사의 ‘센텔라 워터핏 선세럼’을 생산했으며 에이피알(메디큐브), 아누아, 달바글로벌 등 국내 주요 인디 브랜드의 선크림 제품을 수주했다.전 세계가 폭염으로 신음하며 ‘K뷰티’ 선크림 수요가 급증하는 가운데 최근에는 두피 전용 선크림을 개발해 이목을 끌기도 했다.두피가 장시간 자외선에 직접적으로 노출되면 두피 염증과 모낭 손상이 심화해 탈모를 초래할 수 있는데, 한국콜마는 지난 4월 두피에 발라 자외선을 차단하는 ‘스칼프 선에센스’ 개발에 성공한 것을 시작으로 다양한 두피 전용 선케어 제품을 개발 중이라고 밝혔다.국내 증시에서는 ‘K뷰티’ 업계가 연일 바통을 이어받고 있다. 앞서 전날에는 코스맥스가 2분기 매출이 전년 동기 대비 27.5% 증가한 7949억원, 영업이익은 21.3% 증가한 737억원으로 집계됐다고 발표했다. 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치다.특히 미국 법인이 창사 이래 처음으로 분기 영업이익 흑자를 내는 등 성과를 냈다. 이에 주가는 전날 3.19% 오른 데 이어 이날 장 초반 23%대까지 급등했다.화장품 ODM 3위 기업 코스메카코리아도 지난 10일 2분기 매출과 영업이익이 각각 39.8%, 39.3% 증가했다고 공시했다. 코스메카코리아 주가는 전날 15%대 오른 데 이어 이날도 장 초반 26%대까지 올랐다.