[마감시황]코스피, 6345.53으로 마감…삼성전자 강세에 0.73% 상승

세줄 요약 코스피가 11일 삼성전자 강세에 힘입어 0.73% 오른 6345.53에 마감했다. 장중 하락세를 보였지만 반등에 성공했고, 외국인과 기관의 순매수가 지수를 끌어올렸다. 삼성전자와 삼성전자우가 크게 오르며 시총 상위 종목 흐름을 주도했다. 코스피 6345.53 마감, 0.73% 상승

외국인·기관 순매수, 개인 순매도

삼성전자 강세, 시총 상위 종목 엇갈림

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11일 오후 3시 30분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 45.87포인트(0.73%) 오른 6345.53에 장을 마감했다. 지수는 6240.06에 출발한 뒤 장중 6213.78까지 밀렸지만 이후 반등해 6405.81까지 오르며 상승 흐름을 이어갔다.유가증권시장에서 외국인은 446억원, 기관은 319억원을 순매수했고 개인은 724억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 134억원 순매도, 비차익거래 245억원 순매도로 전체 379억원 매도 우위를 나타냈다.시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(005930)가 4.13% 오른 23만9500원, 삼성전자우(005935)가 4.77% 오른 18만200원으로 강세를 보였다. 삼성바이오로직스(207940)는 2.55% 오른 160만9000원, 삼성생명(032830)은 3.21% 오른 28만9500원에 마감했다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 3.54% 내린 35만4500원, KB금융(105560)은 2.97% 내린 16만6600원, 현대차(005380)는 1.23% 내린 40만3000원으로 거래를 마쳤다. SK하이닉스(000660)는 0.35% 오른 142만5000원이었다.시장 전반에서는 상승 종목이 563개로 하락 종목 309개를 웃돌았고 보합은 38개였다. 상한가 종목은 4개, 하한가 종목은 없었다.개별 종목별로는 금호건설이 29.98% 오른 1만1490원으로 상한가를 기록했고 금호전기는 29.94% 오른 4080원, 금호건설우는 29.88% 오른 2만1950원, NHN은 29.82% 오른 5만4200원으로 급등했다. 혜인도 19.39% 오른 7080원으로 상승 폭이 컸다.반면 에이엔피는 14.97% 내린 318원, SUN＆L은 13.54% 내린 1967원, 한국항공우주는 12.07% 내린 13만5500원으로 낙폭이 두드러졌다. 유니켐은 9.91% 내린 5180원, 상상인증권은 9.54% 내린 1090원에 마감했다.이날 코스피 거래량은 3억3064만5000주, 거래대금은 21조5922억3400만원으로 집계됐다. 52주 최고치는 9385.59, 52주 최저치는 3079.27이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]