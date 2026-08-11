[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

세줄 요약 마감 직후 검색상위 종목은 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주에 관심이 몰렸다. 삼성전자와 삼성전자우, 셀트리온, 주성엔지니어링은 강세였고 알테오젠, 삼성SDI, 한화오션은 약세를 보였다. 반도체 대형주 검색상위 집중, 삼성전자 강세

바이오·장비주 엇갈림, 셀트리온·주성 급등

자동차·조선 약세, 인터넷·개별주 차별화

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11일 오후 3시 35분 기준 네이버 금융 검색상위 종목에서는 반도체와 대형 기술주를 중심으로 투자자 관심이 집중된 가운데 종목별 주가 흐름은 뚜렷한 차별화를 보였다.검색비율 1위는 삼성전자(005930)였다. 삼성전자는 23만9500원으로 전일 대비 9500원(4.13%) 상승했고, 거래량은 2319만5923주를 기록했다. 장중 24만3000원까지 오르며 강한 매수세를 보였다. 삼성전자우(005935)도 18만200원으로 8200원(4.77%) 올라 동반 강세를 나타냈다.2위 SK하이닉스(000660)는 142만5000원으로 5000원(0.35%) 상승 마감했다. 장중 145만5000원까지 올랐지만 상승폭은 제한됐다. 반면 삼성전기(009150)는 126만2000원으로 1.94%가 아니라 0.94% 하락했고, 거래량은 72만4649주였다.바이오주 가운데서는 셀트리온(068270)이 21만500원으로 9500원(4.73%) 상승하며 강세를 보였지만, 알테오젠(196170)은 32만7500원으로 2만500원(5.89%) 급락해 대조적인 흐름을 보였다. HLB(028300)는 4만1950원으로 3.07% 올랐다.장비·소재주에서는 주성엔지니어링(036930)이 16만2400원으로 1만7600원(12.15%) 급등하며 상위 종목 중 두드러진 상승률을 기록했다. 삼성에스디에스(018260)도 23만7000원으로 6.52% 올라 상대적으로 강한 흐름을 나타냈다. 반면 삼성SDI(006400)는 45만9500원으로 4.57% 하락했고, LG전자(066570)도 18만1700원으로 4.37% 내렸다.자동차와 인터넷 대표주 흐름은 엇갈렸다. 현대차(005380)는 40만3000원으로 1.23% 하락한 반면 NAVER(035420)는 21만4000원으로 1.18% 상승했고, 카카오(035720)는 4만700원으로 2.91% 올랐다.조선·에너지 관련 종목은 다소 부진했다. 한화오션(042660)은 8만9000원으로 5.72% 하락했고, 두산에너빌리티(034020)도 7만7900원으로 2.50% 내렸다. 다만 한화솔루션(009830)은 3만6350원으로 3.12% 상승하며 차별화됐다.개별 종목 가운데서는 모나미(005360)가 1929원으로 19.22% 급등해 가장 강한 탄력을 보였고, 대한광통신(010170)은 1만3450원으로 4.20% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 94만5000원으로 0.42% 내리며 보합권에 가까운 흐름을 보였다.이날 검색상위 종목군은 삼성전자와 SK하이닉스로 대표되는 반도체 대형주에 관심이 집중된 가운데 바이오, 2차전지, 조선, 인터넷 업종별로 매수와 매도가 엇갈리며 장 마감 직후까지 종목 장세가 이어지는 모습이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]