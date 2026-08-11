[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 850선 밑으로 밀려…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약 코스닥이 전날 급등 뒤 숨 고르기에 들어가며 장 초반 850선 아래로 밀렸다. 외국인과 기관이 함께 팔고 개인이 순매수했지만, 시총 상위주 약세와 종목별 차별화가 이어지며 변동성이 커졌다. 코스닥 장 초반 850선 하회, 전날 급등 뒤 조정 흐름

외국인·기관 동반 순매도, 개인만 순매수로 방어

시총 상위주 약세 속 반도체·장비주 일부 강세

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코스닥시장이 11일 장 초반 약세 흐름을 보이고 있다. 전날 6% 넘게 급등한 뒤 숨 고르기에 들어가며 외국인과 기관의 동반 매도세가 지수를 끌어내리는 모습이다.11일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 0.89포인트(0.10%) 내린 853.58을 나타냈다. 지수는 848.59에 출발한 뒤 장중 853.58까지 올랐지만 840.45까지 밀리는 등 변동성을 보였다. 거래량은 8600만 5000주, 거래대금은 8709억 2900만 원으로 집계됐다.수급별로는 개인이 1049억 원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 709억 원, 341억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 6억 원 매도, 비차익거래 682억 원 매도로 전체 688억 원 순매도를 기록했다.시장 전반에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 상승 종목은 767개, 하락 종목은 815개였고 보합은 116개였다. 상한가 2개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.시가총액 상위 종목들은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 3.02% 내린 33만 7500원, 에코프로비엠(247540)은 1.74% 내린 11만 2800원, HLB(028300)는 1.47% 내린 4만 100원, 에이비엘바이오(298380)는 1.28% 내린 9만 2400원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.61% 하락한 48만 6000원에 거래됐다. 에코프로(086520)도 0.32% 내린 9만 3200원으로 약세였다.반면 일부 반도체·장비주는 견조했다. 주성엔지니어링(036930)은 2.76% 오른 14만 8800원, 이오테크닉스(039030)는 2.52% 오른 36만 6000원, 원익IPS(240810)는 0.71% 오른 9만 9100원, 리노공업(058470)은 0.28% 오른 7만 900원으로 오름세를 나타냈다.개별 종목 장세도 뚜렷했다. 개장 초반 상승률 상위에는 엔젠바이오와 프롬바이오가 나란히 상한가를 기록했고, 유진테크놀로지와 LK삼양, 에스에너지 등도 20%대 급등세를 보였다. 반면 비큐AI, 파이온엑스, 유티아이, 젬백스, 대한광통신 등은 큰 폭으로 하락하며 종목별 차별화가 이어졌다.코스닥지수는 전날 55.66포인트 급등한 854.47로 마감한 바 있어 이날 장 초반에는 단기 급등에 따른 부담을 소화하는 흐름으로 읽힌다. 다만 개인 매수세가 유입되고 있어 장중 수급 변화에 따라 지수 방향성이 달라질 가능성도 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]