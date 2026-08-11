[서울데이터랩] 코스닥, 장 초반 850선 밑으로 밀려…외국인·기관 동반 순매도

세줄 요약
- 코스닥 장 초반 850선 하회, 전날 급등 뒤 조정 흐름
- 외국인·기관 동반 순매도, 개인만 순매수로 방어
- 시총 상위주 약세 속 반도체·장비주 일부 강세
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코스닥시장이 11일 장 초반 약세 흐름을 보이고 있다. 전날 6% 넘게 급등한 뒤 숨 고르기에 들어가며 외국인과 기관의 동반 매도세가 지수를 끌어내리는 모습이다.
11일 오전 9시 15분 기준, 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 전 거래일보다 0.89포인트(0.10%) 내린 853.58을 나타냈다. 지수는 848.59에 출발한 뒤 장중 853.58까지 올랐지만 840.45까지 밀리는 등 변동성을 보였다. 거래량은 8600만 5000주, 거래대금은 8709억 2900만 원으로 집계됐다.
수급별로는 개인이 1049억 원을 순매수했지만 외국인과 기관이 각각 709억 원, 341억 원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래 6억 원 매도, 비차익거래 682억 원 매도로 전체 688억 원 순매도를 기록했다.
시장 전반에서는 하락 종목이 상승 종목보다 많았다. 상승 종목은 767개, 하락 종목은 815개였고 보합은 116개였다. 상한가 2개 종목이 나왔고 하한가 종목은 없었다.
시가총액 상위 종목들은 대체로 약세를 보였다. 알테오젠(196170)은 3.02% 내린 33만 7500원, 에코프로비엠(247540)은 1.74% 내린 11만 2800원, HLB(028300)는 1.47% 내린 4만 100원, 에이비엘바이오(298380)는 1.28% 내린 9만 2400원, 레인보우로보틱스(277810)는 0.61% 하락한 48만 6000원에 거래됐다. 에코프로(086520)도 0.32% 내린 9만 3200원으로 약세였다.
반면 일부 반도체·장비주는 견조했다. 주성엔지니어링(036930)은 2.76% 오른 14만 8800원, 이오테크닉스(039030)는 2.52% 오른 36만 6000원, 원익IPS(240810)는 0.71% 오른 9만 9100원, 리노공업(058470)은 0.28% 오른 7만 900원으로 오름세를 나타냈다.
개별 종목 장세도 뚜렷했다. 개장 초반 상승률 상위에는 엔젠바이오와 프롬바이오가 나란히 상한가를 기록했고, 유진테크놀로지와 LK삼양, 에스에너지 등도 20%대 급등세를 보였다. 반면 비큐AI, 파이온엑스, 유티아이, 젬백스, 대한광통신 등은 큰 폭으로 하락하며 종목별 차별화가 이어졌다.
코스닥지수는 전날 55.66포인트 급등한 854.47로 마감한 바 있어 이날 장 초반에는 단기 급등에 따른 부담을 소화하는 흐름으로 읽힌다. 다만 개인 매수세가 유입되고 있어 장중 수급 변화에 따라 지수 방향성이 달라질 가능성도 있다.
[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
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