[서울데이터랩]코스피, 장 초반 6239.60으로 하락…외국인 순매수에도 대형주 대체로 약세

세줄 요약 11일 오전 코스피는 6239.60으로 전 거래일보다 0.95% 내렸다. 외국인이 1177억원을 순매수했지만 개인과 기관의 매도, 프로그램 순매도 영향이 컸다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 시총 상위주가 대체로 약세를 보였고, 시장 전체도 하락 종목이 우세했다. 코스피 6239.60 출발 후 장중 변동성 확대

외국인 순매수에도 개인·기관 매도 우위

대형주 약세 속 하락 종목이 시장 우세

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11일 오전 9시 10분 기준, 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 60.06포인트, 0.95% 내린 6239.60을 나타냈다. 지수는 6240.06으로 출발한 뒤 장중 6275.74까지 올랐지만 6213.78까지 밀리는 등 변동성을 보이며 약세 흐름을 이어갔다.투자자별로는 외국인이 1177억원을 순매수했지만 개인과 기관이 각각 295억원, 856억원을 순매도했다. 프로그램 매매는 차익거래가 90억원 매수 우위였으나 비차익거래가 259억원 매도 우위를 보여 전체적으로 169억원 순매도를 기록했다.시장 전반도 하락 종목이 우세했다. 유가증권시장에서는 상승 361종목, 보합 72종목, 하락 453종목으로 집계됐다.시가총액 상위 종목들은 대체로 내림세를 보였다. 삼성전자(005930)는 22만 9500원으로 0.22% 내렸고, SK하이닉스(000660)는 139만 3000원으로 1.90% 하락했다. SK스퀘어(402340)는 2.95%, 삼성전기(009150)는 4.16%, 현대차(005380)는 0.98%, KB금융(105560)은 1.05%, 한화에어로스페이스(012450)는 3.65% 각각 밀렸다. 반면 LG에너지솔루션(373220)은 0.27%, 삼성바이오로직스(207940)는 0.38% 올랐다.장 초반 개별 종목 장세도 두드러졌다. 상승률 상위에는 금호전기가 상한가인 29.94% 오른 4080원을 기록했고, 금호건설은 15.95%, 티웨이홀딩스는 15.74%, 혜인은 14.84%, NHN은 13.05% 상승했다. 반면 에이엔피는 12.57% 하락했고 SHD는 8.10%, 광전자는 7.74%, 한국공항은 6.93%, 대교우B는 6.83% 각각 내렸다.코스피는 최근 5거래일 동안 8월 5일 6598.26까지 올랐다가 8월 6일 6296.38로 급락한 뒤 8월 10일 6299.66으로 반등했지만, 이날 다시 약세로 돌아섰다. 52주 최고치는 9385.59, 최저치는 3079.27이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]